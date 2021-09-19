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В Ростовской области явка на выборах составила 36 процентов к 12:00
В Ростовской области явка на выборах составила 36 процентов к 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Ростовской области явка на выборах составила 36 процентов к 12:00
Явка на выборах в Государственную думу в Ростовской области к полудню третьего дня голосования составила 36%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:02
2021-09-19T16:02
2021-09-19T16:02
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу в Ростовской области к полудню третьего дня голосования составила 36%, сообщил облизбирком."В выборах, по информации на 12.00 19 сентября, приняли участие 30,5% избирателей Ростовской области (без учета дистанционного голосования). С учетом дистанционного голосования явка составила 36%", - говорится в сообщении.В 2016 году, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка в Ростовской области к этому времени составляла 17,03%.Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе организовано свыше 2,6 тысячи избирательных участков, число избирателей – 3 182 628 человек.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявления 302 527 избирателей Ростовской области.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, россия
В Ростовской области явка на выборах составила 36 процентов к 12:00
В Ростовской области явка на выборах в Госдуму составила 36 процентов к 12:00