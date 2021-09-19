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Губернатор Смоленской области проголосовал на выборах из дома

Губернатор Смоленской области проголосовал на выборах из дома - РИА Новости, 19.09.2021

Губернатор Смоленской области проголосовал на выборах из дома

Губернатор Смоленской области Алексей Островский, который после спортивной травмы и ряда операций находится на больничном, принял участие в надомном голосовании РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:33

2021-09-19T15:33

2021-09-19T15:33

выборы в государственную думу

политика

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госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский, который после спортивной травмы и ряда операций находится на больничном, принял участие в надомном голосовании на выборах в Госдуму РФ.Ранее Островский из-за серьезной травмы ноги, полученной во время игры в баскетбол, перенес три операции. Он находился на лечении в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Смоленске и руководил регионом дистанционно. В настоящий момент, по информации пресс-службы, он переведен на домашнее лечение. Выездную избирательную бригаду он принял у себя дома."Несмотря на нахождение на больничном, несмотря на то, что в связи с перенесенной спортивной травмой длительное время находился на лечении в госпитале, перенес ряд сложнейших операций, даже находясь на больничном в домашних условиях, считаю своей прямой обязанностью проявить свое волеизъявление и отдать свой голос на выборах в Государственную думу РФ очередного созыва", - сказал Островский.Он также отметил, что голосование на выборах в Смоленской области идет спокойно, без существенных нарушений. На третий день голосования за кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва проголосовали более 25% избирателейВ Смоленской области для голосования открыты 787 избирательных участков, воспользоваться своим правом проголосовать в регионе смогут свыше 750 тысяч избирателей.

https://ria.ru/20210919/feyki-1750791944.html

https://ria.ru/20210919/pamfilova-1750793415.html

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политика, смоленск, смоленская область, алексей островский, госдума рф, выборы в государственную думу, россия