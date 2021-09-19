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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750803304.html
Губернатор Смоленской области проголосовал на выборах из дома
Губернатор Смоленской области проголосовал на выборах из дома - РИА Новости, 19.09.2021
Губернатор Смоленской области проголосовал на выборах из дома
Губернатор Смоленской области Алексей Островский, который после спортивной травмы и ряда операций находится на больничном, принял участие в надомном голосовании РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:33
2021-09-19T15:33
выборы в государственную думу
политика
смоленск
смоленская область
алексей островский
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский, который после спортивной травмы и ряда операций находится на больничном, принял участие в надомном голосовании на выборах в Госдуму РФ.Ранее Островский из-за серьезной травмы ноги, полученной во время игры в баскетбол, перенес три операции. Он находился на лечении в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Смоленске и руководил регионом дистанционно. В настоящий момент, по информации пресс-службы, он переведен на домашнее лечение. Выездную избирательную бригаду он принял у себя дома."Несмотря на нахождение на больничном, несмотря на то, что в связи с перенесенной спортивной травмой длительное время находился на лечении в госпитале, перенес ряд сложнейших операций, даже находясь на больничном в домашних условиях, считаю своей прямой обязанностью проявить свое волеизъявление и отдать свой голос на выборах в Государственную думу РФ очередного созыва", - сказал Островский.Он также отметил, что голосование на выборах в Смоленской области идет спокойно, без существенных нарушений. На третий день голосования за кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва проголосовали более 25% избирателейВ Смоленской области для голосования открыты 787 избирательных участков, воспользоваться своим правом проголосовать в регионе смогут свыше 750 тысяч избирателей.
https://ria.ru/20210919/feyki-1750791944.html
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политика, смоленск, смоленская область, алексей островский, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
15:33 19.09.2021
 
Губернатор Смоленской области проголосовал на выборах из дома

Губернатор Смоленской области Островский проголосовал на выборах в Госдуму из дома

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Урна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский, который после спортивной травмы и ряда операций находится на больничном, принял участие в надомном голосовании на выборах в Госдуму РФ.
Ранее Островский из-за серьезной травмы ноги, полученной во время игры в баскетбол, перенес три операции. Он находился на лечении в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Смоленске и руководил регионом дистанционно. В настоящий момент, по информации пресс-службы, он переведен на домашнее лечение. Выездную избирательную бригаду он принял у себя дома.
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"Несмотря на нахождение на больничном, несмотря на то, что в связи с перенесенной спортивной травмой длительное время находился на лечении в госпитале, перенес ряд сложнейших операций, даже находясь на больничном в домашних условиях, считаю своей прямой обязанностью проявить свое волеизъявление и отдать свой голос на выборах в Государственную думу РФ очередного созыва", - сказал Островский.
Он также отметил, что голосование на выборах в Смоленской области идет спокойно, без существенных нарушений. На третий день голосования за кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва проголосовали более 25% избирателей
В Смоленской области для голосования открыты 787 избирательных участков, воспользоваться своим правом проголосовать в регионе смогут свыше 750 тысяч избирателей.
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