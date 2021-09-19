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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750799540.html
В Бурятии на выборах проголосовали более 40 процентов избирателей к 18:00
В Бурятии на выборах проголосовали более 40 процентов избирателей к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Бурятии на выборах проголосовали более 40 процентов избирателей к 18:00
Явка избирателей на выборах в Бурятии в третий выборный день к 18.00 по местному времени (13.00 мск) составила 41,26%, сообщили журналистам в республиканском... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:08
2021-09-19T15:08
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Бурятии в третий выборный день к 18.00 по местному времени (13.00 мск) составила 41,26%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме."На 18.00 явка на выборах в Госдуму по Бурятии составила 41,26%", - сообщает избирком.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Бурятии, помимо выборов депутатов Госдумы, проходят довыборы в народный хурал (парламент) республики и выборы депутатов и глав муниципальных образований. В регионе работают 813 избирательных участков.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, республика бурятия
15:08 19.09.2021
 
В Бурятии на выборах проголосовали более 40 процентов избирателей к 18:00

В Бурятии на выборах в Госдуму проголосовали более 40 процентов избирателей к 18:00

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске
Девушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Бурятии в третий выборный день к 18.00 по местному времени (13.00 мск) составила 41,26%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме.
"На 18.00 явка на выборах в Госдуму по Бурятии составила 41,26%", - сообщает избирком.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Бурятии, помимо выборов депутатов Госдумы, проходят довыборы в народный хурал (парламент) республики и выборы депутатов и глав муниципальных образований. В регионе работают 813 избирательных участков.
Голосование на выборах в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 14:23Выборы в Государственную думу
В Саратовской области на участке отменили результаты за два дня голосования
 
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