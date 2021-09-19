В Приангарье явка на выборах составила почти 34 процента на 18:00
В Иркутской области явка на выборах в Госдуму составила почти 34 процента на 18:00
© РИА Новости / Магомед Чабаев / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ и главы Чеченской Республики на избирательном участке в Грозном
ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу ФС РФ на 18.00 местного времени (13.00 мск) 19 сентября составила почти 34%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.
В Иркутской области проходят 92 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона третьего созыва по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. Выборы проходят в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. В регионе работают 1861 участок. В Иркутской области численность избирателей составляет более 1,8 миллиона человек.
"Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Иркутской области 19 сентября на 18:00 составила 33,72% , проголосовали 622 482 человека", - сообщил Дмитриев.
Отмечается, что на этих выборах высокую явку демонстрируют избиратели Балаганского и Баяндаевского районов, где явка более 50%. Уточняется, что самая низкая явка – 26% в Бодайбинском районе.
Дмитриев также отметил, что каких-либо нарушений на выборах на текущий момент не выявлено, а избиратели, в основном, обращаются с вопросами, касающимися организации выборов.
Голосование в регионе организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.