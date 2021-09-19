https://ria.ru/20210919/vybory-1750798884.html

В Приангарье явка на выборах составила почти 34 процента на 18:00

В Приангарье явка на выборах составила почти 34 процента на 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Приангарье явка на выборах составила почти 34 процента на 18:00

Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу ФС РФ на 18.00 местного времени (13.00 мск) 19 сентября составила почти 34%, сообщил... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:04

2021-09-19T15:04

2021-09-19T15:04

выборы в государственную думу

политика

иркутская область

бодайбинский район

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу ФС РФ на 18.00 местного времени (13.00 мск) 19 сентября составила почти 34%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.В Иркутской области проходят 92 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона третьего созыва по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. Выборы проходят в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. В регионе работают 1861 участок. В Иркутской области численность избирателей составляет более 1,8 миллиона человек."Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Иркутской области 19 сентября на 18:00 составила 33,72% , проголосовали 622 482 человека", - сообщил Дмитриев.Отмечается, что на этих выборах высокую явку демонстрируют избиратели Балаганского и Баяндаевского районов, где явка более 50%. Уточняется, что самая низкая явка – 26% в Бодайбинском районе.Дмитриев также отметил, что каких-либо нарушений на выборах на текущий момент не выявлено, а избиратели, в основном, обращаются с вопросами, касающимися организации выборов.Голосование в регионе организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210919/voennye-1750775641.html

https://ria.ru/20210919/vybory-1750783461.html

иркутская область

бодайбинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, иркутская область, бодайбинский район, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия