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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750798884.html
В Приангарье явка на выборах составила почти 34 процента на 18:00
В Приангарье явка на выборах составила почти 34 процента на 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Приангарье явка на выборах составила почти 34 процента на 18:00
Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу ФС РФ на 18.00 местного времени (13.00 мск) 19 сентября составила почти 34%, сообщил... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:04
2021-09-19T15:04
выборы в государственную думу
политика
иркутская область
бодайбинский район
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу ФС РФ на 18.00 местного времени (13.00 мск) 19 сентября составила почти 34%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.В Иркутской области проходят 92 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона третьего созыва по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. Выборы проходят в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. В регионе работают 1861 участок. В Иркутской области численность избирателей составляет более 1,8 миллиона человек."Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Иркутской области 19 сентября на 18:00 составила 33,72% , проголосовали 622 482 человека", - сообщил Дмитриев.Отмечается, что на этих выборах высокую явку демонстрируют избиратели Балаганского и Баяндаевского районов, где явка более 50%. Уточняется, что самая низкая явка – 26% в Бодайбинском районе.Дмитриев также отметил, что каких-либо нарушений на выборах на текущий момент не выявлено, а избиратели, в основном, обращаются с вопросами, касающимися организации выборов.Голосование в регионе организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210919/voennye-1750775641.html
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иркутская область
бодайбинский район
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политика, иркутская область, бодайбинский район, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
15:04 19.09.2021
 
В Приангарье явка на выборах составила почти 34 процента на 18:00

В Иркутской области явка на выборах в Госдуму составила почти 34 процента на 18:00

© РИА Новости / Магомед Чабаев / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ и главы Чеченской Республики на избирательном участке в Грозном
Избиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ и главы Чеченской Республики на избирательном участке в Грозном - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Магомед Чабаев
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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу ФС РФ на 18.00 местного времени (13.00 мск) 19 сентября составила почти 34%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.
Урна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 12:48Выборы в Государственную думу
Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах
В Иркутской области проходят 92 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона третьего созыва по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. Выборы проходят в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. В регионе работают 1861 участок. В Иркутской области численность избирателей составляет более 1,8 миллиона человек.
"Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Иркутской области 19 сентября на 18:00 составила 33,72% , проголосовали 622 482 человека", - сообщил Дмитриев.
Отмечается, что на этих выборах высокую явку демонстрируют избиратели Балаганского и Баяндаевского районов, где явка более 50%. Уточняется, что самая низкая явка – 26% в Бодайбинском районе.
Дмитриев также отметил, что каких-либо нарушений на выборах на текущий момент не выявлено, а избиратели, в основном, обращаются с вопросами, касающимися организации выборов.
Голосование в регионе организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 13:38Выборы в Государственную думу
Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
 
Выборы в Государственную думуПолитикаИркутская областьБодайбинский районГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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