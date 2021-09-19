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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750794552.html
Венедиктов выиграл десять тысяч баллов на розыгрыше "Миллион призов"
Венедиктов выиграл десять тысяч баллов на розыгрыше "Миллион призов" - РИА Новости, 19.09.2021
Венедиктов выиграл десять тысяч баллов на розыгрыше "Миллион призов"
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что выиграл 10 тысяч баллов на розыгрыше "Миллион... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:44
2021-09-19T14:44
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
московская торгово-промышленная палата
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что выиграл 10 тысяч баллов на розыгрыше "Миллион призов"."Радостная новость. Кроме (пресс-секретаря президента РФ Дмитрия) Пескова 10 тысяч баллов я тоже выиграл", - сказал Венедиктов.О том, что проголосовавший онлайн Песков выиграл 10 тысяч призовых баллов, сообщил журналистам ранее Венедиктов. Песков в своб очередь заявил РИА Новости, что пока не знает, выиграл ли он при розыгрыше призов после онлайн-голосования на выборах, планирует это проверить.Ранее вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте сообщал, что среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, также 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. -0-
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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, московская торгово-промышленная палата, россия
14:44 19.09.2021
 
Венедиктов выиграл десять тысяч баллов на розыгрыше "Миллион призов"

Глава Общественного штаба Венедиктов выиграл 10 тысяч баллов на розыгрыше "Миллион призов"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что выиграл 10 тысяч баллов на розыгрыше "Миллион призов".
"Радостная новость. Кроме (пресс-секретаря президента РФ Дмитрия) Пескова 10 тысяч баллов я тоже выиграл", - сказал Венедиктов.
О том, что проголосовавший онлайн Песков выиграл 10 тысяч призовых баллов, сообщил журналистам ранее Венедиктов. Песков в своб очередь заявил РИА Новости, что пока не знает, выиграл ли он при розыгрыше призов после онлайн-голосования на выборах, планирует это проверить.
Ранее вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте сообщал, что среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, также 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. -0-
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