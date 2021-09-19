https://ria.ru/20210919/vybory-1750794231.html
Рязанский губернатор призвал жителей региона прийти на выборы
Рязанский губернатор призвал жителей региона прийти на выборы - РИА Новости, 19.09.2021
Рязанский губернатор призвал жителей региона прийти на выборы
Губернатор Рязанской области Николай Любимов проголосовал на выборах в Государственную думу восьмого созыва и призвал жителей региона принять участие в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:42
2021-09-19T14:42
2021-09-19T14:42
выборы в государственную думу
политика
рязанская область
рязань
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов проголосовал на выборах в Государственную думу восьмого созыва и призвал жителей региона принять участие в голосовании, сообщает облправительство.Любимов 19 сентября вместе с супругой посетил избирательный участок №1025, который расположен в лицее №4 Рязани. На входе Николаю Любимову и Оксане Любимовой измерили температуру, после чего они проголосовали на выборах в Государственную думу."Сегодня решающий день, когда окончательно всем надо определиться с выбором и этот выбор сделать, прийти на избирательный участок. Государственная дума принимает законы, по которым в последующем живет вся страна. И, конечно, депутаты, которых мы выбираем в Рязанской области, они потом оказывают самую непосредственную помощь для развития региона, поэтому важно прийти на выборы", – сказал глава региона.Пообщавшись с членами избирательной комиссии и общественными наблюдателями, Любимов отметил, что в целом выборы проходят достаточно корректно, серьезных нарушений нет."Бывают небольшие недочеты, в каждом недочете или возможном нарушении разбираются сразу на месте. Мы делаем открытой и доступной для общественности всю информацию", – сказал губернатор.Также Любимов посетил центр общественного наблюдения за ходом выборов в Рязанской области, где на протяжении всех дней голосования, с 17 по 19 сентября, следят за ходом выборов региональные электоральные эксперты, представители политических партий, руководители общественных организаций и национальных общественных объединений, религиозных организаций, координаторы независимого общественного мониторинга.Губернатор также пообщался с представителями центра общественного наблюдения за ходом выборов в Рязанской области, ответил на их вопросы и выслушал пожелания."Прозвучало предложение расширить возможности региона для того, чтобы в будущем можно было проводить электронное голосование, как сейчас это происходит в 7 регионах России. Думаю, это тоже очень полезное предложение. Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы такая возможность в техническом плане была у всех жителей области. Это важно и для развития региона, и для дальнейшего процесса выборов", – сказал Любимов.
https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html
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политика, рязанская область, рязань, николай любимов, россия
Рязанский губернатор призвал жителей региона прийти на выборы
Рязанский губернатор Любтиов призвал жителей региона прийти на избирательные участки
РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
проголосовал на выборах в Государственную думу восьмого созыва и призвал жителей региона принять участие в голосовании, сообщает облправительство.
Любимов 19 сентября вместе с супругой посетил избирательный участок №1025, который расположен в лицее №4 Рязани
. На входе Николаю Любимову и Оксане Любимовой измерили температуру, после чего они проголосовали на выборах в Государственную думу.
"Сегодня решающий день, когда окончательно всем надо определиться с выбором и этот выбор сделать, прийти на избирательный участок. Государственная дума принимает законы, по которым в последующем живет вся страна. И, конечно, депутаты, которых мы выбираем в Рязанской области, они потом оказывают самую непосредственную помощь для развития региона, поэтому важно прийти на выборы", – сказал глава региона.
Пообщавшись с членами избирательной комиссии и общественными наблюдателями, Любимов отметил, что в целом выборы проходят достаточно корректно, серьезных нарушений нет.
"Бывают небольшие недочеты, в каждом недочете или возможном нарушении разбираются сразу на месте. Мы делаем открытой и доступной для общественности всю информацию", – сказал губернатор.
Также Любимов посетил центр общественного наблюдения за ходом выборов в Рязанской области, где на протяжении всех дней голосования, с 17 по 19 сентября, следят за ходом выборов региональные электоральные эксперты, представители политических партий, руководители общественных организаций и национальных общественных объединений, религиозных организаций, координаторы независимого общественного мониторинга.
"Центр – это место сосредоточения наблюдения, а также легитимности, прозрачности, контроля за каждым моментом голосования. Все желающие здесь могут следить за ходом выборов. На каждом избирательном участке установлены видеокамеры. И все происходящее там можно увидеть в центре в режиме онлайн, а при необходимости и просмотреть ретроспективу, прокрутив любой момент – от начала работы участка до настоящего момента. На мой взгляд и по оценке наблюдателей, выборы в настоящее время проходят без серьезных нарушений, достаточно корректно", – оценил работу центра Любимов.
Губернатор также пообщался с представителями центра общественного наблюдения за ходом выборов в Рязанской области, ответил на их вопросы и выслушал пожелания.
"Прозвучало предложение расширить возможности региона для того, чтобы в будущем можно было проводить электронное голосование, как сейчас это происходит в 7 регионах России
. Думаю, это тоже очень полезное предложение. Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы такая возможность в техническом плане была у всех жителей области. Это важно и для развития региона, и для дальнейшего процесса выборов", – сказал Любимов.