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Голосование на выборах в Госдуму в Греции проходит без нарушений

Голосование на выборах в Госдуму в Греции проходит без нарушений - РИА Новости, 19.09.2021

Голосование на выборах в Госдуму в Греции проходит без нарушений

В Греции на избирательных участках на выборах депутатов Государственной думы голосование идет довольно активно и без нарушений, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:40

2021-09-19T14:40

2021-09-19T14:42

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АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. В Греции на избирательных участках на выборах депутатов Государственной думы голосование идет довольно активно и без нарушений, сообщили РИА Новости председатели участковых избирательных комиссий.В Греции в воскресенье открылись два участка - в Афинах и Салониках."По данным на 12.00 (время совпадает с московским), в Афинах проголосовали 235 человек. Все проходит спокойно", - сообщил председатель участковой избирательной комиссии номер 8077 Олег Бредихин.Явка примерно на уровне 2016 года.Избирательные участки в Греции в этом году участвуют в пилотном проекте "Стоп дубль" по предотвращению двойного голосования – сотрудники избиркома проверяют, не проголосовал ли избиратель дистанционно."Никаких нарушений у нас не было", - сказал Бредихин.По его словам, некоторые находящиеся в Греции граждане России, имеющие московскую прописку, зарегистрировались и проголосовали дистанционно.Среди избирателей были и несколько туристов. По их словам, для важно участвовать в выборах, и поэтому они приехали голосовать. О том, где находится участок, они узнали на портале госуслуг.Без каких-либо проблем голосование идет и в Салониках, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии 8078, генконсул России в Салониках Владимир Майстренко."Избирательный процесс стартовал ровно в 8 часов, о чем я в качестве председателя комиссии публично объявил. Пригласили первого избирателя. Работу начали и продолжаем в присутствии наблюдателя от партии "Яблоко", соответствующий мандат у него есть", - сказал Майстренко.По его словам, явка удовлетворительная – проголосовало на настоящий момент более 100 человек.Майстренко заметил, что поскольку на выборах в этом году работают две системы – "Стоп-ковид" и "Стоп дубль", они "вносят в коррективы в пропускную способность избирательного участка".В 2016 году на выборах в российскую Госдуму в Греции проголосовали около 1300 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афины, греция, госдума рф, яблоко, россия