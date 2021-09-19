https://ria.ru/20210919/vybory-1750793260.html

В Воронежской области явка превысила 40 процентов на 12:00

В Воронежской области явка превысила 40 процентов на 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Воронежской области явка превысила 40 процентов на 12:00

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по Воронежской области на 12.00 составила 40,04%, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:35

2021-09-19T14:35

2021-09-19T14:35

выборы в государственную думу

политика

воронежская область

госдума рф

выборы в государственную думу

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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по Воронежской области на 12.00 составила 40,04%, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы."На 12 часов по Воронежской области (явка составила) 40,04%", - сообщил собеседник агентства.В Воронежской области, по данным избирательной комиссии региона, на 1 июля 2021 года зарегистрированы 1 835 813 избирателя.На думских выборах в 2016 году явка в Воронежской области на 12.00 мск составила 17,04%. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750791218.html

воронежская область

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политика, воронежская область, госдума рф, выборы в государственную думу