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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750791218.html
В Саратовской области на участке отменили результаты за два дня голосования
В Саратовской области на участке отменили результаты за два дня голосования - РИА Новости, 19.09.2021
В Саратовской области на участке отменили результаты за два дня голосования
Голосование на выборах депутатов Госдумы в Саратовской области за первые два дня отменили на участке №550 в Балаково, сообщила председатель избиркома региона... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:23
2021-09-19T14:23
выборы в государственную думу
политика
балаково
саратовская область
госдума рф
выборы в государственную думу
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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Голосование на выборах депутатов Госдумы в Саратовской области за первые два дня отменили на участке №550 в Балаково, сообщила председатель избиркома региона Ирина Романова.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Явка к 12.00 (11.00 мск) воскресенья в регионе составила 40,98%, в том числе за первые два дня - 35,36%."ТИК приняла решение, несмотря на то, что определить явное нарушение невозможно, об отмене голосования за 17 и 18 сентября на данном участке (номер - ред.) 550. И вот сегодня с 8.00 19 сентября продолжается голосование фактически заново. Но вместе с тем было рекомендовано наблюдателям оставаться на участках до конца проведения всех процедур, а членам комиссий было указано о строгом соблюдении всех инструкций", - сказала Романова.Она пояснила, что территориальный избирком в ходе проверки установил, что в течение дня голосования 17 сентября КОИБ на участке 550 в Балаково "многократно давал сбой, членами УИК в присутствии наблюдателей принималось решение о голосовании в стационарный ящик", а также в сопровождении наблюдателей члены комиссии выходили к двум избирателям на надомное голосование."К концу дня голосования в 20.00 наблюдатели… покинули участок, а вот члены УИК, несмотря на то, что не было наблюдателей, не посоветовавшись с ТИКом, начали ввод в КОИБ самостоятельно в отсутствие наблюдателей, что противоречит положению ЦИК", - отметила Романова, уточнив, что члены областной избирательной комиссии поддержали решение ТИК об отмене голосования на участке за первые два дня.
https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750778912.html
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политика, балаково, саратовская область, госдума рф, выборы в государственную думу
14:23 19.09.2021
 
В Саратовской области на участке отменили результаты за два дня голосования

В Саратовской области на одном из участков отменили результаты за два дня голосования

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах в Госдуму РФ
Голосование на выборах в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Голосование на выборах депутатов Госдумы в Саратовской области за первые два дня отменили на участке №550 в Балаково, сообщила председатель избиркома региона Ирина Романова.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Явка к 12.00 (11.00 мск) воскресенья в регионе составила 40,98%, в том числе за первые два дня - 35,36%.
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"ТИК приняла решение, несмотря на то, что определить явное нарушение невозможно, об отмене голосования за 17 и 18 сентября на данном участке (номер - ред.) 550. И вот сегодня с 8.00 19 сентября продолжается голосование фактически заново. Но вместе с тем было рекомендовано наблюдателям оставаться на участках до конца проведения всех процедур, а членам комиссий было указано о строгом соблюдении всех инструкций", - сказала Романова.
Она пояснила, что территориальный избирком в ходе проверки установил, что в течение дня голосования 17 сентября КОИБ на участке 550 в Балаково "многократно давал сбой, членами УИК в присутствии наблюдателей принималось решение о голосовании в стационарный ящик", а также в сопровождении наблюдателей члены комиссии выходили к двум избирателям на надомное голосование.
"К концу дня голосования в 20.00 наблюдатели… покинули участок, а вот члены УИК, несмотря на то, что не было наблюдателей, не посоветовавшись с ТИКом, начали ввод в КОИБ самостоятельно в отсутствие наблюдателей, что противоречит положению ЦИК", - отметила Романова, уточнив, что члены областной избирательной комиссии поддержали решение ТИК об отмене голосования на участке за первые два дня.
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