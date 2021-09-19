https://ria.ru/20210919/vybory-1750791218.html

В Саратовской области на участке отменили результаты за два дня голосования

В Саратовской области на участке отменили результаты за два дня голосования - РИА Новости, 19.09.2021

В Саратовской области на участке отменили результаты за два дня голосования

Голосование на выборах депутатов Госдумы в Саратовской области за первые два дня отменили на участке №550 в Балаково, сообщила председатель избиркома региона... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:23

2021-09-19T14:23

2021-09-19T14:23

выборы в государственную думу

политика

балаково

саратовская область

госдума рф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750477365_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_febb32e69b335a4e5a251e4635e1d324.jpg

САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Голосование на выборах депутатов Госдумы в Саратовской области за первые два дня отменили на участке №550 в Балаково, сообщила председатель избиркома региона Ирина Романова.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Явка к 12.00 (11.00 мск) воскресенья в регионе составила 40,98%, в том числе за первые два дня - 35,36%."ТИК приняла решение, несмотря на то, что определить явное нарушение невозможно, об отмене голосования за 17 и 18 сентября на данном участке (номер - ред.) 550. И вот сегодня с 8.00 19 сентября продолжается голосование фактически заново. Но вместе с тем было рекомендовано наблюдателям оставаться на участках до конца проведения всех процедур, а членам комиссий было указано о строгом соблюдении всех инструкций", - сказала Романова.Она пояснила, что территориальный избирком в ходе проверки установил, что в течение дня голосования 17 сентября КОИБ на участке 550 в Балаково "многократно давал сбой, членами УИК в присутствии наблюдателей принималось решение о голосовании в стационарный ящик", а также в сопровождении наблюдателей члены комиссии выходили к двум избирателям на надомное голосование."К концу дня голосования в 20.00 наблюдатели… покинули участок, а вот члены УИК, несмотря на то, что не было наблюдателей, не посоветовавшись с ТИКом, начали ввод в КОИБ самостоятельно в отсутствие наблюдателей, что противоречит положению ЦИК", - отметила Романова, уточнив, что члены областной избирательной комиссии поддержали решение ТИК об отмене голосования на участке за первые два дня.

https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750778912.html

https://ria.ru/20210919/vybory-1750769340.html

балаково

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, балаково, саратовская область, госдума рф, выборы в государственную думу