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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750790926.html
Пенсионер в Башкирии сорвал овации, сев на шпагат на избирательном участке
Пенсионер в Башкирии сорвал овации, сев на шпагат на избирательном участке - РИА Новости, 19.09.2021
Пенсионер в Башкирии сорвал овации, сев на шпагат на избирательном участке
Восьмидесятидвухлетний житель Башкирии проголосовал на выборах в Госдуму и сел на шпагат прямо на избирательном участке, сорвав овации присутствующих,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:22
2021-09-19T14:22
выборы в государственную думу
общество
туймазинский район
госдума рф
республика башкортостан
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УФА, 19 сен – РИА Новости. Восьмидесятидвухлетний житель Башкирии проголосовал на выборах в Госдуму и сел на шпагат прямо на избирательном участке, сорвав овации присутствующих, рассказали РИА Новости в территориальной избирательной комиссии Туймазинского района.История произошла на избирательном участке № 2987 в городе Туймазы."Это уникальный житель города – 82-летний Николай Саранчин. Сегодня на избирательном участке после голосования он сел на шпагат, все присутствующие ему аплодировали", - рассказал представитель комиссии.По его словам, Саранчин ведет здоровый образ жизни, бегает по городу, обливается холодной водой, призывает всех вести следовать его примеру. "Его любят и уважают, он известен в нашем городе", - пояснил собеседник.
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туймазинский район
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общество, туймазинский район, госдума рф, республика башкортостан
14:22 19.09.2021
 
Пенсионер в Башкирии сорвал овации, сев на шпагат на избирательном участке

Восьмидесятидвухлетний житель Башкирии проголосовал на выборах в Госдуму и сел на шпагат

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГолосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №26-19 в Крымске
Голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №26-19 в Крымске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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УФА, 19 сен – РИА Новости. Восьмидесятидвухлетний житель Башкирии проголосовал на выборах в Госдуму и сел на шпагат прямо на избирательном участке, сорвав овации присутствующих, рассказали РИА Новости в территориальной избирательной комиссии Туймазинского района.
История произошла на избирательном участке № 2987 в городе Туймазы.
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"Это уникальный житель города – 82-летний Николай Саранчин. Сегодня на избирательном участке после голосования он сел на шпагат, все присутствующие ему аплодировали", - рассказал представитель комиссии.
По его словам, Саранчин ведет здоровый образ жизни, бегает по городу, обливается холодной водой, призывает всех вести следовать его примеру. "Его любят и уважают, он известен в нашем городе", - пояснил собеседник.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуОбществоТуймазинский районГосдума РФРеспублика Башкортостан
 
 
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