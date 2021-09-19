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Пенсионер в Башкирии сорвал овации, сев на шпагат на избирательном участке
Пенсионер в Башкирии сорвал овации, сев на шпагат на избирательном участке - РИА Новости, 19.09.2021
Пенсионер в Башкирии сорвал овации, сев на шпагат на избирательном участке
Восьмидесятидвухлетний житель Башкирии проголосовал на выборах в Госдуму и сел на шпагат прямо на избирательном участке, сорвав овации присутствующих,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:22
2021-09-19T14:22
2021-09-19T14:22
выборы в государственную думу
общество
туймазинский район
госдума рф
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УФА, 19 сен – РИА Новости. Восьмидесятидвухлетний житель Башкирии проголосовал на выборах в Госдуму и сел на шпагат прямо на избирательном участке, сорвав овации присутствующих, рассказали РИА Новости в территориальной избирательной комиссии Туймазинского района.История произошла на избирательном участке № 2987 в городе Туймазы."Это уникальный житель города – 82-летний Николай Саранчин. Сегодня на избирательном участке после голосования он сел на шпагат, все присутствующие ему аплодировали", - рассказал представитель комиссии.По его словам, Саранчин ведет здоровый образ жизни, бегает по городу, обливается холодной водой, призывает всех вести следовать его примеру. "Его любят и уважают, он известен в нашем городе", - пояснил собеседник.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750788479.html
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общество, туймазинский район, госдума рф, республика башкортостан
Пенсионер в Башкирии сорвал овации, сев на шпагат на избирательном участке
Восьмидесятидвухлетний житель Башкирии проголосовал на выборах в Госдуму и сел на шпагат