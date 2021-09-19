https://ria.ru/20210919/vybory-1750790926.html

Пенсионер в Башкирии сорвал овации, сев на шпагат на избирательном участке

Пенсионер в Башкирии сорвал овации, сев на шпагат на избирательном участке - РИА Новости, 19.09.2021

Пенсионер в Башкирии сорвал овации, сев на шпагат на избирательном участке

Восьмидесятидвухлетний житель Башкирии проголосовал на выборах в Госдуму и сел на шпагат прямо на избирательном участке, сорвав овации присутствующих,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:22

2021-09-19T14:22

2021-09-19T14:22

выборы в государственную думу

общество

туймазинский район

госдума рф

республика башкортостан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750784356_0:0:2979:1676_1920x0_80_0_0_6ab91cf6c1b5bff993bf4c2036461955.jpg

УФА, 19 сен – РИА Новости. Восьмидесятидвухлетний житель Башкирии проголосовал на выборах в Госдуму и сел на шпагат прямо на избирательном участке, сорвав овации присутствующих, рассказали РИА Новости в территориальной избирательной комиссии Туймазинского района.История произошла на избирательном участке № 2987 в городе Туймазы."Это уникальный житель города – 82-летний Николай Саранчин. Сегодня на избирательном участке после голосования он сел на шпагат, все присутствующие ему аплодировали", - рассказал представитель комиссии.По его словам, Саранчин ведет здоровый образ жизни, бегает по городу, обливается холодной водой, призывает всех вести следовать его примеру. "Его любят и уважают, он известен в нашем городе", - пояснил собеседник.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750788479.html

туймазинский район

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, туймазинский район, госдума рф, республика башкортостан