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В ОП поступили сообщения о нарушении видеонаблюдения на выборах

В ОП поступили сообщения о нарушении видеонаблюдения на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

В ОП поступили сообщения о нарушении видеонаблюдения на выборах

За последний час в ОП РФ поступили сообщения о нарушениях в организации видеонаблюдения и о проблемах с доступом к некоторым участкам маломобильных граждан,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:20

2021-09-19T14:20

2021-09-19T14:20

выборы в государственную думу

общество

госдума рф

лидия михеева

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За последний час в ОП РФ поступили сообщения о нарушениях в организации видеонаблюдения и о проблемах с доступом к некоторым участкам маломобильных граждан, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева."За последний час мы получили сообщения о нарушениях в организации видеонаблюдения и о проблемах с доступом к некоторым участкам в отношении маломобильных граждан", - сказала Михеева на брифинге ситуационного центра ОП РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, лидия михеева, россия