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В ОП поступили сообщения о нарушении видеонаблюдения на выборах
В ОП поступили сообщения о нарушении видеонаблюдения на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
В ОП поступили сообщения о нарушении видеонаблюдения на выборах
За последний час в ОП РФ поступили сообщения о нарушениях в организации видеонаблюдения и о проблемах с доступом к некоторым участкам маломобильных граждан,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:20
2021-09-19T14:20
2021-09-19T14:20
выборы в государственную думу
общество
госдума рф
лидия михеева
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За последний час в ОП РФ поступили сообщения о нарушениях в организации видеонаблюдения и о проблемах с доступом к некоторым участкам маломобильных граждан, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева."За последний час мы получили сообщения о нарушениях в организации видеонаблюдения и о проблемах с доступом к некоторым участкам в отношении маломобильных граждан", - сказала Михеева на брифинге ситуационного центра ОП РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
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общество, госдума рф, лидия михеева, россия
В ОП поступили сообщения о нарушении видеонаблюдения на выборах
Секретарь ОП Михеева рассказала о поступивших сообщениях о нарушениях на выборах