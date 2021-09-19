https://ria.ru/20210919/vybory-1750788479.html

В Рязани на выборах заметили Евпатия Коловрата и Авдотью Рязаночку

В Рязани на выборах заметили Евпатия Коловрата и Авдотью Рязаночку - РИА Новости, 19.09.2021

В Рязани на выборах заметили Евпатия Коловрата и Авдотью Рязаночку

Семья в Рязани пришла на избирательный участок в образах героев древнерусских сказаний Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:08

2021-09-19T14:08

2021-09-19T14:08

выборы в государственную думу

политика

рязанская область

госдума рф

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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Семья в Рязани пришла на избирательный участок в образах героев древнерусских сказаний Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки, передает корреспондент РИА Новости.Молодые люди не стали называть своих имен, уточнив, что являются супругами. Проголосовал только муж, представший в образе богатыря Евпатия Коловрата. Как пояснил он РИА Новости, супруга зарегистрирована по другому адресу, ее участковую избирательную комиссию они также намерены посетить, но уже без костюмов."Сегодня мы пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг и проголосовать, и также подарить всем хорошее настроение. Всем желаем не оставаться в стороне и делать свой важный выбор на благо нашего региона", - сказал молодой человек.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Рязанской области проходят выборы депутатов Госдумы, а также 99 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210918/kon-1750665690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рязанская область, госдума рф