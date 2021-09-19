Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750786748.html
В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян - РИА Новости, 19.09.2021
В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
Около 38 тысяч российских граждан в 54 странах проголосовали на парламентских выборах досрочно, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:58
2021-09-19T14:48
выборы в государственную думу
россия
в мире
сша
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750698092_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_911716236ca621d672cbe9e972722d7c.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 38 тысяч российских граждан в 54 странах проголосовали на парламентских выборах досрочно, сообщили в МИД РФ."В 54 странах были проведены выездные досрочные голосования ... на них проголосовало около 38 тысяч граждан", - заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в ходе пресс-конференции в ЦИК в Москве.По его словам, пандемия создала сложности для обеспечения голосования за рубежом, не позволила организовать широкий охват избирателей досрочного голосования.Он отметил, что всё-таки было открыто 348 участков в 144 странах, по сравнению с 400 участками на прошлых парламентских выборах. На данный момент уже проголосовало более 21 тысячи российских граждан за рубежом, участки в Новой Зеландии и Австралии завершили прием голосов, в США ещё не начали."В условиях пандемии это неплохой результат ... Территориальные избирательные участки возглавили 37 послов, 66 генконсулов и 63 советника-посланника", - отметил Аскальдович.Он добавил, что голосование проходит "спокойно и без эксцессов", все антиковидные меры соблюдаются."Выстраиваем нашу работу таким образом, чтобы выборы прошли прозрачно, честно, в соответствии с духом и буквой закона и теми обязательствами международными, которые приняла на себя Российская Федерация", - заключил Аскальдович.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750793797.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Очереди россиян на избирательных участках в Абхазии, Франции и Молдавии
Очереди желающих проголосовать на российских выборах на зарубежных участках. Абхазия, Франция, Молдавия.
2021-09-19T13:58
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750698092_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_094142868ee35561338090edb6295fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, в мире, сша, москва
13:58 19.09.2021 (обновлено: 14:48 19.09.2021)
 
В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян

МИД: около 38 тысяч российских граждан в 54 странах проголосовали досрочно

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 38 тысяч российских граждан в 54 странах проголосовали на парламентских выборах досрочно, сообщили в МИД РФ.
"В 54 странах были проведены выездные досрочные голосования ... на них проголосовало около 38 тысяч граждан", - заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в ходе пресс-конференции в ЦИК в Москве.
По его словам, пандемия создала сложности для обеспечения голосования за рубежом, не позволила организовать широкий охват избирателей досрочного голосования.
"Только в 27 стран, с которыми не было прервано авиа- и автосообщение, как мы говорим, вживую были доставлены избирательные бюллетени. Остальные ... получили право на изготовление избирательных бюллетеней самостоятельно", - добавил он.
Он отметил, что всё-таки было открыто 348 участков в 144 странах, по сравнению с 400 участками на прошлых парламентских выборах. На данный момент уже проголосовало более 21 тысячи российских граждан за рубежом, участки в Новой Зеландии и Австралии завершили прием голосов, в США ещё не начали.
Голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 14:40Выборы в Государственную думу
Голосование на выборах в Госдуму в Греции проходит без нарушений
"В условиях пандемии это неплохой результат ... Территориальные избирательные участки возглавили 37 послов, 66 генконсулов и 63 советника-посланника", - отметил Аскальдович.
Он добавил, что голосование проходит "спокойно и без эксцессов", все антиковидные меры соблюдаются.
"Выстраиваем нашу работу таким образом, чтобы выборы прошли прозрачно, честно, в соответствии с духом и буквой закона и теми обязательствами международными, которые приняла на себя Российская Федерация", - заключил Аскальдович.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуРоссияВ миреСШАМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Камчатки
06:04"Единая Россия" собирается сохранить конституционное большинство в Госдуме
06:00В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей
05:53Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
05:48Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
Лента новостейМолния