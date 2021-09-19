https://ria.ru/20210919/vybory-1750786748.html
В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян - РИА Новости, 19.09.2021
В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
Около 38 тысяч российских граждан в 54 странах проголосовали на парламентских выборах досрочно, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:58
2021-09-19T13:58
2021-09-19T14:48
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 38 тысяч российских граждан в 54 странах проголосовали на парламентских выборах досрочно, сообщили в МИД РФ."В 54 странах были проведены выездные досрочные голосования ... на них проголосовало около 38 тысяч граждан", - заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в ходе пресс-конференции в ЦИК в Москве.По его словам, пандемия создала сложности для обеспечения голосования за рубежом, не позволила организовать широкий охват избирателей досрочного голосования.Он отметил, что всё-таки было открыто 348 участков в 144 странах, по сравнению с 400 участками на прошлых парламентских выборах. На данный момент уже проголосовало более 21 тысячи российских граждан за рубежом, участки в Новой Зеландии и Австралии завершили прием голосов, в США ещё не начали."В условиях пандемии это неплохой результат ... Территориальные избирательные участки возглавили 37 послов, 66 генконсулов и 63 советника-посланника", - отметил Аскальдович.Он добавил, что голосование проходит "спокойно и без эксцессов", все антиковидные меры соблюдаются."Выстраиваем нашу работу таким образом, чтобы выборы прошли прозрачно, честно, в соответствии с духом и буквой закона и теми обязательствами международными, которые приняла на себя Российская Федерация", - заключил Аскальдович.
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Очереди россиян на избирательных участках в Абхазии, Франции и Молдавии
Очереди желающих проголосовать на российских выборах на зарубежных участках. Абхазия, Франция, Молдавия.
2021-09-19T13:58
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13:58 19.09.2021 (обновлено: 14:48 19.09.2021)
В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
МИД: около 38 тысяч российских граждан в 54 странах проголосовали досрочно
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Около 38 тысяч российских граждан в 54 странах проголосовали на парламентских выборах досрочно, сообщили в МИД РФ
.
"В 54 странах были проведены выездные досрочные голосования ... на них проголосовало около 38 тысяч граждан", - заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в ходе пресс-конференции в ЦИК в Москве
.
По его словам, пандемия создала сложности для обеспечения голосования за рубежом, не позволила организовать широкий охват избирателей досрочного голосования.
"Только в 27 стран, с которыми не было прервано авиа- и автосообщение, как мы говорим, вживую были доставлены избирательные бюллетени. Остальные ... получили право на изготовление избирательных бюллетеней самостоятельно", - добавил он.
Он отметил, что всё-таки было открыто 348 участков в 144 странах, по сравнению с 400 участками на прошлых парламентских выборах. На данный момент уже проголосовало более 21 тысячи российских граждан за рубежом, участки в Новой Зеландии
и Австралии
завершили прием голосов, в США
ещё не начали.
"В условиях пандемии это неплохой результат ... Территориальные избирательные участки возглавили 37 послов, 66 генконсулов и 63 советника-посланника", - отметил Аскальдович.
Он добавил, что голосование проходит "спокойно и без эксцессов", все антиковидные меры соблюдаются.
"Выстраиваем нашу работу таким образом, чтобы выборы прошли прозрачно, честно, в соответствии с духом и буквой закона и теми обязательствами международными, которые приняла на себя Российская Федерация", - заключил Аскальдович.