https://ria.ru/20210919/vybory-1750783461.html

Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию

Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию - РИА Новости, 19.09.2021

Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию

Инструкция по надомному голосованию в Москве требует коррекции к следующим выборам, считает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:38

2021-09-19T13:38

2021-09-19T13:38

выборы в государственную думу

политика

севастополь

ростовская область

москва

алексей венедиктов (журналист)

московская городская дума

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Инструкция по надомному голосованию в Москве требует коррекции к следующим выборам, считает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье.По его словам, на нескольких участках за небольшой срок обошли большое количество людей на дому. В один участок была направлена мобильная группа для разбора."Совершенно очевидно, что инструкция по надомному голосованию требует коррекции к следующим выборам. Я попросил депутатов Московской городской думы обратиться в Мосгоризбирком и после выборов собраться. Я готов быть модератором, чтобы создать действующую инструкцию", - сказал Венедиктов журналистам.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750749092.html

севастополь

ростовская область

москва

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политика, севастополь, ростовская область, москва, алексей венедиктов (журналист), московская городская дума, госдума рф, мосгоризбирком