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Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию - РИА Новости, 19.09.2021
Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
Инструкция по надомному голосованию в Москве требует коррекции к следующим выборам, считает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:38
2021-09-19T13:38
2021-09-19T13:38
выборы в государственную думу
политика
севастополь
ростовская область
москва
алексей венедиктов (журналист)
московская городская дума
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Инструкция по надомному голосованию в Москве требует коррекции к следующим выборам, считает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье.По его словам, на нескольких участках за небольшой срок обошли большое количество людей на дому. В один участок была направлена мобильная группа для разбора."Совершенно очевидно, что инструкция по надомному голосованию требует коррекции к следующим выборам. Я попросил депутатов Московской городской думы обратиться в Мосгоризбирком и после выборов собраться. Я готов быть модератором, чтобы создать действующую инструкцию", - сказал Венедиктов журналистам.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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политика, севастополь, ростовская область, москва, алексей венедиктов (журналист), московская городская дума, госдума рф, мосгоризбирком
Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
Глава Общественного штаба Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию