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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750783461.html
Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию - РИА Новости, 19.09.2021
Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
Инструкция по надомному голосованию в Москве требует коррекции к следующим выборам, считает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:38
2021-09-19T13:38
выборы в государственную думу
политика
севастополь
ростовская область
москва
алексей венедиктов (журналист)
московская городская дума
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Инструкция по надомному голосованию в Москве требует коррекции к следующим выборам, считает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье.По его словам, на нескольких участках за небольшой срок обошли большое количество людей на дому. В один участок была направлена мобильная группа для разбора."Совершенно очевидно, что инструкция по надомному голосованию требует коррекции к следующим выборам. Я попросил депутатов Московской городской думы обратиться в Мосгоризбирком и после выборов собраться. Я готов быть модератором, чтобы создать действующую инструкцию", - сказал Венедиктов журналистам.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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политика, севастополь, ростовская область, москва, алексей венедиктов (журналист), московская городская дума, госдума рф, мосгоризбирком
13:38 19.09.2021
 
Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию

Глава Общественного штаба Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Инструкция по надомному голосованию в Москве требует коррекции к следующим выборам, считает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье.
По его словам, на нескольких участках за небольшой срок обошли большое количество людей на дому. В один участок была направлена мобильная группа для разбора.
Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске перед выездом на надомное голосование на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей
"Совершенно очевидно, что инструкция по надомному голосованию требует коррекции к следующим выборам. Я попросил депутатов Московской городской думы обратиться в Мосгоризбирком и после выборов собраться. Я готов быть модератором, чтобы создать действующую инструкцию", - сказал Венедиктов журналистам.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольРостовская областьМоскваАлексей Венедиктов (журналист)Московская городская думаГосдума РФМосгоризбирком
 
 
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