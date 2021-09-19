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На выборах в посольстве России в Ереване проголосовали около 500 человек
На выборах в посольстве России в Ереване проголосовали около 500 человек - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах в посольстве России в Ереване проголосовали около 500 человек
Около 500 граждан России проголосовали на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Ереване по состоянию на 12.00 мск, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:06
2021-09-19T13:06
2021-09-19T13:06
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ЕРЕВАН, 19 сен – РИА Новости. Около 500 граждан России проголосовали на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Ереване по состоянию на 12.00 мск, сообщили в воскресенье РИА Новости в дипмиссии.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Армении открыты шесть участков – четыре в городе Гюмри и два в Ереване. Один из избирательных участков действует на территории посольства РФ в армянской столице."На 13.00 (12.00 мск) на участке в посольстве 470 проголосовавших", - отметили в диппредставительстве.Ранее посол России в Армении сообщил, что все граждане, которые находятся в Армении и имеют российские паспорта, могут прийти на участки и проголосовать. По его словам, на учете в консульских учреждениях в Ереване и Гюмри состоят порядка 20 тысяч человек, "но это не значит что все ограничится ими - любой гражданин РФ может прийти и проголосовать".
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в мире, армения, ереван, госдума рф, россия
На выборах в посольстве России в Ереване проголосовали около 500 человек
На выборах в Госдуму в посольстве России в Ереване проголосовали около 500 человек