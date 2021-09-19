Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750777945.html
На выборах в посольстве России в Ереване проголосовали около 500 человек
На выборах в посольстве России в Ереване проголосовали около 500 человек - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах в посольстве России в Ереване проголосовали около 500 человек
Около 500 граждан России проголосовали на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Ереване по состоянию на 12.00 мск, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:06
2021-09-19T13:06
выборы в государственную думу
в мире
армения
ереван
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653101_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_abf8a5e2410d80e9c5bfffac3277820d.jpg
ЕРЕВАН, 19 сен – РИА Новости. Около 500 граждан России проголосовали на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Ереване по состоянию на 12.00 мск, сообщили в воскресенье РИА Новости в дипмиссии.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Армении открыты шесть участков – четыре в городе Гюмри и два в Ереване. Один из избирательных участков действует на территории посольства РФ в армянской столице."На 13.00 (12.00 мск) на участке в посольстве 470 проголосовавших", - отметили в диппредставительстве.Ранее посол России в Армении сообщил, что все граждане, которые находятся в Армении и имеют российские паспорта, могут прийти на участки и проголосовать. По его словам, на учете в консульских учреждениях в Ереване и Гюмри состоят порядка 20 тысяч человек, "но это не значит что все ограничится ими - любой гражданин РФ может прийти и проголосовать".
https://ria.ru/20210919/bzhaniya-1750774798.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653101_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_34696885651a38bde00fb93890706259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, ереван, госдума рф, россия
13:06 19.09.2021
 
На выборах в посольстве России в Ереване проголосовали около 500 человек

На выборах в Госдуму в посольстве России в Ереване проголосовали около 500 человек

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудница участковой избирательной комиссии во время работы на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском.
Сотрудница участковой избирательной комиссии во время работы на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском. - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен – РИА Новости. Около 500 граждан России проголосовали на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Ереване по состоянию на 12.00 мск, сообщили в воскресенье РИА Новости в дипмиссии.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Армении открыты шесть участков – четыре в городе Гюмри и два в Ереване. Один из избирательных участков действует на территории посольства РФ в армянской столице.
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
12:42Выборы в Государственную думу
Президент Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму
"На 13.00 (12.00 мск) на участке в посольстве 470 проголосовавших", - отметили в диппредставительстве.
Ранее посол России в Армении сообщил, что все граждане, которые находятся в Армении и имеют российские паспорта, могут прийти на участки и проголосовать. По его словам, на учете в консульских учреждениях в Ереване и Гюмри состоят порядка 20 тысяч человек, "но это не значит что все ограничится ими - любой гражданин РФ может прийти и проголосовать".
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуВ миреАрменияЕреванГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05В Челябинской области проголосовали 38,46 процента избирателей на 15:00
13:58Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму
13:58В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
13:57Матвиенко заявила о большом числе фейковых вбросов на выборах
13:57На Алтае признали недействительными более 90 бюллетеней
13:54На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать 1:04
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
Лента новостейМолния