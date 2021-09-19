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Глава Тамбовской области проголосовал на выборах
Глава Тамбовской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Глава Тамбовской области проголосовал на выборах
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в выборах депутатов Госдумы, а также областного парламента, сообщает областная... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:04
2021-09-19T13:04
2021-09-19T13:04
выборы в государственную думу
политика
тамбовская область
госдума рф
александр никитин
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в выборах депутатов Госдумы, а также областного парламента, сообщает областная администрация.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.В регионе работают 896 избирательных участков. По данным облизбиркома, 43,24% избирателей Тамбовской области проголосовали 17 и 18 сентября."Глава администрации области Александр Никитин проголосовал на избирательном участке №241 в родном городе Мичуринске", - говорится в сообщении.В Тамбовской области на 1 июля 2021 года зарегистрировано 822 207 избирателей.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750776339.html
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политика, тамбовская область, госдума рф, александр никитин
Глава Тамбовской области проголосовал на выборах
Глава Тамбовской Никитин области проголосовал на выборах в Госдуму и региональный парламент