https://ria.ru/20210919/vybory-1750777483.html

Глава Тамбовской области проголосовал на выборах

Глава Тамбовской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Глава Тамбовской области проголосовал на выборах

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в выборах депутатов Госдумы, а также областного парламента, сообщает областная... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:04

2021-09-19T13:04

2021-09-19T13:04

выборы в государственную думу

политика

тамбовская область

госдума рф

александр никитин

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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в выборах депутатов Госдумы, а также областного парламента, сообщает областная администрация.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.В регионе работают 896 избирательных участков. По данным облизбиркома, 43,24% избирателей Тамбовской области проголосовали 17 и 18 сентября."Глава администрации области Александр Никитин проголосовал на избирательном участке №241 в родном городе Мичуринске", - говорится в сообщении.В Тамбовской области на 1 июля 2021 года зарегистрировано 822 207 избирателей.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750776339.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тамбовская область, госдума рф, александр никитин