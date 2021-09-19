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Губернатор Калужской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Калужской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Губернатор Калужской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Калужской области Владислав Шапша проголосовал на выборах в Госдуму РФ и призвал избирателей одеваться теплее. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:33

2021-09-19T12:33

2021-09-19T12:33

выборы в государственную думу

политика

калужская область

госдума рф

владислав шапша

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проголосовал на выборах в Госдуму РФ и призвал избирателей одеваться теплее."Сегодня заключительный день голосования. В Калужской области явка на выборы депутатов Государственной думы уже составила 29%. Спасибо калужанам за активность. Тех, кто планировал проголосовать сегодня, прошу сделать это, несмотря на погоду. Я свой выбор сделал", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Он отметил, что заодно посмотрел, как проходит голосование, как организовано соблюдение противоэпидемических мер, обеспечение порядка и безопасности."Одевайтесь теплее, не забудьте зонтики", - призвал губернатор избирателей.В Калужской области 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ и ряд местных выборов.

калужская область

россия

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2021

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политика, калужская область, госдума рф, владислав шапша, россия