https://ria.ru/20210919/vybory-1750771732.html
Явка на онлайн-голосование по довыборам в Мосгордуму превысила 88 процентов
Явка на онлайн-голосование по довыборам в Мосгордуму превысила 88 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на онлайн-голосование по довыборам в Мосгордуму превысила 88 процентов
Явка на онлайн-голосование в Москве по дополнительным выборам в Мосгордуму превысила 88% в полдень воскресенья, следует из данных, опубликованных на сайте по... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:27
2021-09-19T12:27
2021-09-19T12:27
выборы в государственную думу
политика
севастополь
ростовская область
москва
московская городская дума
госдума рф
олег шереметьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750760592_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_b7319ec8636d62b15941ecd62362e325.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Явка на онлайн-голосование в Москве по дополнительным выборам в Мосгордуму превысила 88% в полдень воскресенья, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за электронным голосованием.Как следует из данных, на дополнительных выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва проголосовали более 69 тысяч избирателей, это 88,2% от общего числа подавших заявки.Места в Мосгордуме стали вакантными после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году организовано в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей на допвыборах в Мосгордуму составляет 78 243 человека.
https://ria.ru/20210919/moskva-1750763340.html
севастополь
ростовская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750760592_466:0:3131:1999_1920x0_80_0_0_7c7434b323079438f0ac2e76fd180474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, севастополь, ростовская область, москва, московская городская дума, госдума рф, олег шереметьев
Явка на онлайн-голосование по довыборам в Мосгордуму превысила 88 процентов
Явка на онлайн-голосование по довыборам в Мосгордуму превысила 88 процентов