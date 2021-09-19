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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750771732.html
Явка на онлайн-голосование по довыборам в Мосгордуму превысила 88 процентов
Явка на онлайн-голосование по довыборам в Мосгордуму превысила 88 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на онлайн-голосование по довыборам в Мосгордуму превысила 88 процентов
Явка на онлайн-голосование в Москве по дополнительным выборам в Мосгордуму превысила 88% в полдень воскресенья, следует из данных, опубликованных на сайте по... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:27
2021-09-19T12:27
выборы в государственную думу
политика
севастополь
ростовская область
москва
московская городская дума
госдума рф
олег шереметьев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Явка на онлайн-голосование в Москве по дополнительным выборам в Мосгордуму превысила 88% в полдень воскресенья, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за электронным голосованием.Как следует из данных, на дополнительных выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва проголосовали более 69 тысяч избирателей, это 88,2% от общего числа подавших заявки.Места в Мосгордуме стали вакантными после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году организовано в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей на допвыборах в Мосгордуму составляет 78 ‍243 человека.
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политика, севастополь, ростовская область, москва, московская городская дума, госдума рф, олег шереметьев
12:27 19.09.2021
 
Явка на онлайн-голосование по довыборам в Мосгордуму превысила 88 процентов

Явка на онлайн-голосование по довыборам в Мосгордуму превысила 88 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов выходит с избирательного участка после голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов выходит с избирательного участка после голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Явка на онлайн-голосование в Москве по дополнительным выборам в Мосгордуму превысила 88% в полдень воскресенья, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за электронным голосованием.
Как следует из данных, на дополнительных выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва проголосовали более 69 тысяч избирателей, это 88,2% от общего числа подавших заявки.
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов выходит с избирательного участка после голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
11:30Выборы в Государственную думу
Среди проголосовавших онлайн москвичей разыграли 15 квартир
Места в Мосгордуме стали вакантными после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году организовано в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей на допвыборах в Мосгордуму составляет 78 ‍243 человека.
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольРостовская областьМоскваМосковская городская думаГосдума РФОлег Шереметьев
 
 
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