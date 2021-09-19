Членам в УИК в Петербурге угрожали люди, выдававшие себя за членов СПЧ
Наблюдатель: членам в УИК в Петербурге угрожали люди, выдававшие себя за членов СПЧ
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Группа граждан с поддельными документами, притворяясь мониторинговой группой СПЧ, угрожала членам участковых избирательных комиссий в Петербурге, требуя предъявить документы и данные избирателей, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
"Мы вчера совместными усилиями выловили, зафиксировали чудовищный фейк в Санкт-Петербурге, где группа совершенно непонятных людей с поддельными бейджами, на которых было написано, что они члены мониторинговой группы Совета по правам человека, с поддельными документами путешествовали по участковым избирательным комиссиям Фрунзенского района",- сказал Малькевич на брифинге ситуационного центра ОП РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования.
По его словам, при этом у одного из членов этой группы было реальное письмо, которое член Центральной избирательной комиссии Павел Андреев написал в петербургский горизбирком, где подтверждал, что мониторинговая группа СПЧ действительно существует.
"Но эти-то люди никакого отношения к ней не имеют, здесь вообще речь идёт об уголовном преступлении, о том, что подделаны официальные документы", - сказал Малькевич, отметив, что эти лица демонстрировали членам УИК письма на бланках, бейджи и требовали "показывать документы и данные граждан".
"Оперативное взаимодействие с СПЧ, с нашим советом позволило эту ситуацию купировать и снять эту проблему", - заключил Малькевич.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Во второй день голосования эксперты отмечали возросшее количество фейков о выборах.