Губернатор Тверской области проголосовал на выборах
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал на выборах
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДевушка получает бюллетени для голосования на избирательном участке №33 в городе Абакане в Республике Хакасия
РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал в воскресенье на выборах, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в голосовании на избирательном участке № 1028 в школе № 14 города Твери", - говорится в сообщении.
В регионе проходят выборы депутатов Госдумы, регионального Заксобрания, губернатора, а также ряд муниципальных избирательных кампаний. По данным областной избирательной комиссии, голосование обеспечивают более 10 тысяч членов избирательных комиссий. Ход выборов контролируют свыше 2700 наблюдателей.
"Готовность Тверской области к голосованию высокая, обстановка на избирательных участках спокойная. Люди приходят с хорошим настроением, работают буфеты, обеспечены все меры безопасности – выдаются маски, средства для обработки рук. Но самое главное – доброжелательная атмосфера, которую создают наблюдатели, члены комиссий и сами избиратели. Очень важно, что голосовать приходят семьями, с детьми, участвуют люди всех возрастов", – приводит пресс-служба слова губернатора.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Руденя является кандидатом в губернаторы Тверской области от партии "Единая Россия". Также на эту должность выдвинуты: первый секретарь тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор", депутат Тверской гордумы Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия – За правду") и член политбюро центрального комитета партии "Коммунисты России", депутат собрания депутатов Конаковского района Илья Клейменов.