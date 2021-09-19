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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750764201.html
Губернатор Тверской области проголосовал на выборах
Губернатор Тверской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Губернатор Тверской области проголосовал на выборах
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал в воскресенье на выборах, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:34
2021-09-19T11:34
выборы в государственную думу
политика
конаковский район
тверская область
госдума рф
коммунисты россии
игорь руденя
людмила воробьева
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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал в воскресенье на выборах, сообщает пресс-служба правительства региона."Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в голосовании на избирательном участке № 1028 в школе № 14 города Твери", - говорится в сообщении.В регионе проходят выборы депутатов Госдумы, регионального Заксобрания, губернатора, а также ряд муниципальных избирательных кампаний. По данным областной избирательной комиссии, голосование обеспечивают более 10 тысяч членов избирательных комиссий. Ход выборов контролируют свыше 2700 наблюдателей.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Руденя является кандидатом в губернаторы Тверской области от партии "Единая Россия". Также на эту должность выдвинуты: первый секретарь тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор", депутат Тверской гордумы Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия – За правду") и член политбюро центрального комитета партии "Коммунисты России", депутат собрания депутатов Конаковского района Илья Клейменов.
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политика, конаковский район, тверская область, госдума рф, коммунисты россии, игорь руденя, людмила воробьева
11:34 19.09.2021
 
Губернатор Тверской области проголосовал на выборах

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал на выборах

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДевушка получает бюллетени для голосования на избирательном участке №33 в городе Абакане в Республике Хакасия
Девушка получает бюллетени для голосования на избирательном участке №33 в городе Абакане в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал в воскресенье на выборах, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в голосовании на избирательном участке № 1028 в школе № 14 города Твери", - говорится в сообщении.
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11:20Выборы в Государственную думу
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах в Госдуму
В регионе проходят выборы депутатов Госдумы, регионального Заксобрания, губернатора, а также ряд муниципальных избирательных кампаний. По данным областной избирательной комиссии, голосование обеспечивают более 10 тысяч членов избирательных комиссий. Ход выборов контролируют свыше 2700 наблюдателей.
"Готовность Тверской области к голосованию высокая, обстановка на избирательных участках спокойная. Люди приходят с хорошим настроением, работают буфеты, обеспечены все меры безопасности – выдаются маски, средства для обработки рук. Но самое главное – доброжелательная атмосфера, которую создают наблюдатели, члены комиссий и сами избиратели. Очень важно, что голосовать приходят семьями, с детьми, участвуют люди всех возрастов", – приводит пресс-служба слова губернатора.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Руденя является кандидатом в губернаторы Тверской области от партии "Единая Россия". Также на эту должность выдвинуты: первый секретарь тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор", депутат Тверской гордумы Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия – За правду") и член политбюро центрального комитета партии "Коммунисты России", депутат собрания депутатов Конаковского района Илья Клейменов.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаКонаковский районТверская областьГосдума РФКоммунисты РоссииИгорь РуденяЛюдмила Воробьева
 
 
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