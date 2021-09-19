https://ria.ru/20210919/vybory-1750764201.html

Губернатор Тверской области проголосовал на выборах

Губернатор Тверской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Губернатор Тверской области проголосовал на выборах

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал в воскресенье на выборах, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:34

2021-09-19T11:34

2021-09-19T11:34

выборы в государственную думу

политика

конаковский район

тверская область

госдума рф

коммунисты россии

игорь руденя

людмила воробьева

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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал в воскресенье на выборах, сообщает пресс-служба правительства региона."Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в голосовании на избирательном участке № 1028 в школе № 14 города Твери", - говорится в сообщении.В регионе проходят выборы депутатов Госдумы, регионального Заксобрания, губернатора, а также ряд муниципальных избирательных кампаний. По данным областной избирательной комиссии, голосование обеспечивают более 10 тысяч членов избирательных комиссий. Ход выборов контролируют свыше 2700 наблюдателей.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Руденя является кандидатом в губернаторы Тверской области от партии "Единая Россия". Также на эту должность выдвинуты: первый секретарь тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор", депутат Тверской гордумы Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия – За правду") и член политбюро центрального комитета партии "Коммунисты России", депутат собрания депутатов Конаковского района Илья Клейменов.

https://ria.ru/20210919/lyubimov-1750762014.html

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политика, конаковский район, тверская область, госдума рф, коммунисты россии, игорь руденя, людмила воробьева