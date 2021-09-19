https://ria.ru/20210919/vybory-1750763061.html

На избирательном участке в Калининграде изъяли бюллетени другого округа

На избирательном участке в Калининграде изъяли бюллетени другого округа - РИА Новости, 19.09.2021

На избирательном участке в Калининграде изъяли бюллетени другого округа

Бюллетени другого округа изъяли на одном из избирательных участков в Калининграде, сообщили журналистам в калининградской областной избирательной комиссии. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:28

2021-09-19T11:28

2021-09-19T11:28

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КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Бюллетени другого округа изъяли на одном из избирательных участков в Калининграде, сообщили журналистам в калининградской областной избирательной комиссии.Калининградский избирком провел проверку по жалобе одного из кандидатов в депутаты городского совета Калининграда, который пришел на участок и обнаружил, что бюллетеней с его именем там нет."Председатель Ленинградской ТИК Калининграда передала участковой избирательной комиссии 1,8 тысячи бюллетеней для голосования на выборах депутатов городского совета депутатов Калининграда по одномандатному избирательному округу №10. Передавая бюллетени, сотрудник допустила ошибку, выдав частично бюллетени не соответствующего округа. Из них по одномандатному округу №10 – 800 бюллетеней, по округу №18 – 1 тысячу бюллетеней", - сообщили в избиркоме.В избирательной комиссии отметили, что бюллетени одномандатного округа №18 изъяты, голосование избирателей продолжено по бюллетеням соответствующего округа. По итогам завершения кампании к тем, кто допустил нарушения, будут приняты меры.Голосование на думских и иных выборах проходит в России с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Жители Калининградской области, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов областной думы и депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде. За два дня голосования на выборах депутатов Госдумы средняя явка по региону составила 25,53%. Средняя явка на выборах депутатов калининградской областной думы - 24,26%.

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политика, калининград, калининградская область, госдума рф, россия