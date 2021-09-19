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Особых нарушений за три дня выборов в России не выявили, заявили в СПЧ
Особых нарушений за три дня выборов в России не выявили, заявили в СПЧ - РИА Новости, 19.09.2021
Особых нарушений за три дня выборов в России не выявили, заявили в СПЧ
За три дня наблюдения за ходом голосования в России особых нарушений не выявлено, сообщила зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:22
2021-09-19T11:22
2021-09-19T11:22
выборы в государственную думу
политика
россия
ирина киркора
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За три дня наблюдения за ходом голосования в России особых нарушений не выявлено, сообщила зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября."За три дня наблюдения, как происходит мониторинг не только общественными наблюдателями, но и представителями партий, кандидатов, особенно нарушений нет. Замечания … быстро устранялись", - сказала Киркора на пресс-брифинге в ОП РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ирина киркора
Особых нарушений за три дня выборов в России не выявили, заявили в СПЧ
Член СПЧ: Киркора: особых нарушений за три дня выборов в России не выявили