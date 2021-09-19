https://ria.ru/20210919/vybory-1750762136.html

Средняя явка на выборах в Алтайском крае приближается к 30 процентам

Средняя явка на выборах в Алтайском крае приближается к 30 процентам - РИА Новости, 19.09.2021

Средняя явка на выборах в Алтайском крае приближается к 30 процентам

Средняя явка избирателей на выборах в Алтайском крае, по данным на 12.00 (8.00 мск), составила, с учётом двух предыдущих дней голосования, около 30%, сообщили... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:20

2021-09-19T11:20

2021-09-19T11:20

выборы в государственную думу

политика

белокуриха

алейск

алтайский край

госдума рф

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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Средняя явка избирателей на выборах в Алтайском крае, по данным на 12.00 (8.00 мск), составила, с учётом двух предыдущих дней голосования, около 30%, сообщили журналистам в региональном избиркоме."Средняя явка избирателей на территории Алтайского края по состоянию на 12.00 часов составляет 28,91%, проголосовало 515 715 человек", - заявили в пресс-службе избиркома.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка в Алтайском крае составляла 40,77%. В регионе проходят выборы депутатов Государственной Думы, Алтайского краевого заксобрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов. В частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также по краю повсеместно походят довыборы в местные сельские советы. Всего на Алтае работают 1793 избирательных участков, в списках которых - почти 1 миллион 793 тысячи избирателей.

https://ria.ru/20210919/yavka-1750761427.html

белокуриха

алейск

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белокуриха, алейск, алтайский край, госдума рф