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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750762136.html
Средняя явка на выборах в Алтайском крае приближается к 30 процентам
Средняя явка на выборах в Алтайском крае приближается к 30 процентам - РИА Новости, 19.09.2021
Средняя явка на выборах в Алтайском крае приближается к 30 процентам
Средняя явка избирателей на выборах в Алтайском крае, по данным на 12.00 (8.00 мск), составила, с учётом двух предыдущих дней голосования, около 30%, сообщили... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:20
2021-09-19T11:20
выборы в государственную думу
политика
белокуриха
алейск
алтайский край
госдума рф
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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Средняя явка избирателей на выборах в Алтайском крае, по данным на 12.00 (8.00 мск), составила, с учётом двух предыдущих дней голосования, около 30%, сообщили журналистам в региональном избиркоме."Средняя явка избирателей на территории Алтайского края по состоянию на 12.00 часов составляет 28,91%, проголосовало 515 715 человек", - заявили в пресс-службе избиркома.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка в Алтайском крае составляла 40,77%. В регионе проходят выборы депутатов Государственной Думы, Алтайского краевого заксобрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов. В частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также по краю повсеместно походят довыборы в местные сельские советы. Всего на Алтае работают 1793 избирательных участков, в списках которых - почти 1 миллион 793 тысячи избирателей.
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белокуриха
алейск
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политика, белокуриха, алейск, алтайский край, госдума рф
11:20 19.09.2021
 
Средняя явка на выборах в Алтайском крае приближается к 30 процентам

Средняя явка на выборах в Алтайском крае на 12:00 приближается к 30 процентам

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМедицинский работник принимает участие в голосовании на избирательном участке в "Приморском краевом перинатальном центре" (ГБУЗ "ПКПЦ") во Владивостоке
Медицинский работник принимает участие в голосовании на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Средняя явка избирателей на выборах в Алтайском крае, по данным на 12.00 (8.00 мск), составила, с учётом двух предыдущих дней голосования, около 30%, сообщили журналистам в региональном избиркоме.
"Средняя явка избирателей на территории Алтайского края по состоянию на 12.00 часов составляет 28,91%, проголосовало 515 715 человек", - заявили в пресс-службе избиркома.
Девушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
11:17Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в Госдуму составила 35,69 процента
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка в Алтайском крае составляла 40,77%. В регионе проходят выборы депутатов Государственной Думы, Алтайского краевого заксобрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов. В частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также по краю повсеместно походят довыборы в местные сельские советы. Всего на Алтае работают 1793 избирательных участков, в списках которых - почти 1 миллион 793 тысячи избирателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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