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Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области составила 32,43 процента
Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области составила 32,43 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области составила 32,43 процента
Более 30% избирателей Челябинской области проголосовали на выборах в Госдуму к 12.00 (10.00 мск) в воскресенье, сообщила областная избирательная комиссия. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:18
2021-09-19T11:18
2021-09-19T11:18
выборы в государственную думу
политика
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Более 30% избирателей Челябинской области проголосовали на выборах в Госдуму к 12.00 (10.00 мск) в воскресенье, сообщила областная избирательная комиссия."По состоянию на 12.00 (10.00 мск) 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 32,43% избирателей", - говорится в сообщении.По данным облизбиркома, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, которые проходили в один день, на 12.00 проголосовали 15,84% избирателей.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября.Ранее, по данным облизбиркома, по состоянию на 20.00 (18.00) по итогам второго дня голосования - 18 сентября - на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 27,27% избирателей Челябинской области. По состоянию на 20.00 в первый день голосования - 17 сентября - на выборах депутатов Госдумы проголосовали 15,23% избирателей.
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политика, челябинская область, госдума рф
Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области составила 32,43 процента
Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области на 12:00 составила 32,43 процента
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости.
Более 30% избирателей Челябинской области
проголосовали на выборах в Госдуму
к 12.00 (10.00 мск) в воскресенье, сообщила областная избирательная комиссия.
"По состоянию на 12.00 (10.00 мск) 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 32,43% избирателей", - говорится в сообщении.
По данным облизбиркома, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, которые проходили в один день, на 12.00 проголосовали 15,84% избирателей.
Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября.
Ранее, по данным облизбиркома, по состоянию на 20.00 (18.00) по итогам второго дня голосования - 18 сентября - на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 27,27% избирателей Челябинской области. По состоянию на 20.00 в первый день голосования - 17 сентября - на выборах депутатов Госдумы проголосовали 15,23% избирателей.