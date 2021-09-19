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Губернатор Нижегородской области проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Губернатор Нижегородской области проголосовал на выборах в Госдуму онлайн - РИА Новости, 19.09.2021

Губернатор Нижегородской области проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал на выборах в Государственную думу в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:17

2021-09-19T11:17

2021-09-19T11:17

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

госдума рф

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал на выборах в Государственную думу в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба регионального правительства.Онлайн-голосование стартовало в Нижегородской области в 8.00 в пятницу, 17 сентября. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включено 126 тысяч 493 избирателя."Это очень удобный и надежный способ, особенно комфортный для людей с плотным рабочим графиком. Мы уже второй раз используем эту форму голосования в Нижегородской области. В прошлом году были одним из двух регионов, где можно было так проголосовать по поправкам в Конституцию. Вошли в число пилотных регионов и в этот раз", - приводит пресс-служба слова Никитина.По его словам, количество зарегистрировавшихся на онлайн-голосование на выборах в Госдуму избирателей сопоставимо с тем, что было в 2020 году. "Можно сказать, что у этой формы волеизъявления сформировался свой клуб поклонников. И я в их числе. Система неоднократно тестировалась, она исключает какое-либо вмешательство, все данные полностью защищены. Думаю, что в перспективе такую форму будет выбирать все больше людей", - отметил Никитин.Он напомнил, что можно проголосовать и очно. "Многие мои коллеги и знакомые выбрали именно такую форму. Всего в Нижегородской области открылось более 2 100 участков. На них ведется видеонаблюдение с хранением записей в архиве. Голосование организовано максимально прозрачно. Мне хочется поблагодарить всех, кто уже отдал свой голос. Рассчитываю, что те, кто еще не воспользовался этим конституционным правом, также сделают свой выбор", - добавил губернатор.По итогам первых двух дней голосования явка на выборах составила 26,1%. Кроме того, в Нижегородской области проходит онлайн-голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включено 126 тысяч 493 избирателя. К 9.00 в регионе проголосовало более 100 тысяч избирателей, подавших заявления на онлайн-голосование, или 79%.В Нижегородской области численность избирателей на 1 июля 2021 года составляет 2 527 990 человек.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.На территории Нижегородской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.

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политика, севастополь, москва, госдума рф, глеб никитин, россия