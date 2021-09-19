https://ria.ru/20210919/vybory-1750760644.html

Явка на выборах в Севастополе превысила 30 процентов

Явка на выборах в Севастополе превысила 30 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Севастополе превысила 30 процентов

В выборах в Севастополе приняли участие 30,5% избирателей на 10.00 19 сентября, с учетом дистанционного электронного голосования - 33,6%, сообщила глава... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:14

2021-09-19T11:14

2021-09-19T11:14

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

госдума рф

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. В выборах в Севастополе приняли участие 30,5% избирателей на 10.00 19 сентября, с учетом дистанционного электронного голосования - 33,6%, сообщила глава севизбиркома Нина Фаустова."По стоянию на 10 утра воскресенья проголосовало 30,5% избирателей. Это 96 526 избирателей", - сказала Фаустова, отметив, что с учетом дистанционного электронного голосования явка составила 33,6%. Нарушений за пятницу и субботу не зафиксировано, сообщила она.Всего в Севастополе внесено в списки 316 485 избирателей, уточнила Фаустова. 20 772 избирателя включены в списки участников дистанционного электронного голосования (6,36 % от числа избирателей). В городе для думских выборов сформирован один округ, на выборы депутатов Госдумы России допущено семь кандидатов, одновременно в Севастополе проходят довыборы в заксобрание и муниципальные органы власти.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

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политика, севастополь, москва, госдума рф, россия