https://ria.ru/20210919/vybory-1750759718.html

В трех регионах аннулировали бюллетени из переносных урн

В трех регионах аннулировали бюллетени из переносных урн - РИА Новости, 19.09.2021

В трех регионах аннулировали бюллетени из переносных урн

Случаи аннулирования переносных урн для голосования были зафиксированы в Челябинской, Калининградской области и в Москве, сообщил председатель Координационного... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:07

2021-09-19T11:07

2021-09-19T11:07

выборы в государственную думу

политика

валерий фадеев

николай булаев

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Случаи аннулирования переносных урн для голосования были зафиксированы в Челябинской, Калининградской области и в Москве, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."Челябинская область 1669 участок - нарушение в оформлении реестра голосования на дому, признаны недействительными все бюллетени, которые там были. Аналогичная ситуация в Калининградской области, 1646 участок, результаты голосования в пансионате для инвалидов и пенсионеров. Были случайно вскрыты переносные урны. Все эти бюллетени аннулированы, то есть, признаны недействительными", - отметил Григорьев.Он добавил, что это большой плюс, что участковые избирательные комиссии в случае каких-то нарушений закона, каких-то несоответствий сразу признают бюллетени недействительными.Накануне зампред ЦИК Николай Булаев заявил РИА Новости, что голосование на выборах в РФ идет штатно, нарушений мало, они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. Наблюдатели также заявляли, что не зафиксировали серьезных нарушений по окончании первого дня голосования в РФ.С такими выводами согласен и глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, трёхдневное голосование по всей России проходит в штатном режиме, серьезных нареканий к его проведению нет.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750747957.html

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политика, валерий фадеев, николай булаев, россия