https://ria.ru/20210919/vybory-1750759718.html
В трех регионах аннулировали бюллетени из переносных урн
В трех регионах аннулировали бюллетени из переносных урн - РИА Новости, 19.09.2021
В трех регионах аннулировали бюллетени из переносных урн
Случаи аннулирования переносных урн для голосования были зафиксированы в Челябинской, Калининградской области и в Москве, сообщил председатель Координационного... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:07
2021-09-19T11:07
2021-09-19T11:07
выборы в государственную думу
политика
валерий фадеев
николай булаев
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Случаи аннулирования переносных урн для голосования были зафиксированы в Челябинской, Калининградской области и в Москве, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."Челябинская область 1669 участок - нарушение в оформлении реестра голосования на дому, признаны недействительными все бюллетени, которые там были. Аналогичная ситуация в Калининградской области, 1646 участок, результаты голосования в пансионате для инвалидов и пенсионеров. Были случайно вскрыты переносные урны. Все эти бюллетени аннулированы, то есть, признаны недействительными", - отметил Григорьев.Он добавил, что это большой плюс, что участковые избирательные комиссии в случае каких-то нарушений закона, каких-то несоответствий сразу признают бюллетени недействительными.Накануне зампред ЦИК Николай Булаев заявил РИА Новости, что голосование на выборах в РФ идет штатно, нарушений мало, они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. Наблюдатели также заявляли, что не зафиксировали серьезных нарушений по окончании первого дня голосования в РФ.С такими выводами согласен и глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, трёхдневное голосование по всей России проходит в штатном режиме, серьезных нареканий к его проведению нет.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, валерий фадеев, николай булаев, россия
В трех регионах аннулировали бюллетени из переносных урн
В трех регионах зафиксировали случаи аннулирования бюллетени из переносных урн
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Случаи аннулирования переносных урн для голосования были зафиксированы в Челябинской, Калининградской области и в Москве, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Челябинская область 1669 участок - нарушение в оформлении реестра голосования на дому, признаны недействительными все бюллетени, которые там были. Аналогичная ситуация в Калининградской области, 1646 участок, результаты голосования в пансионате для инвалидов и пенсионеров. Были случайно вскрыты переносные урны. Все эти бюллетени аннулированы, то есть, признаны недействительными", - отметил Григорьев.
Он добавил, что это большой плюс, что участковые избирательные комиссии в случае каких-то нарушений закона, каких-то несоответствий сразу признают бюллетени недействительными.
"Ещё один из примеров - Москва 2254 (УИК), во время надомного голосования, вероятно, избирателю были выданы два бюллетеня одного вида выборов. Данные на этом переносном участке незамедлительно были признаны недействительными", - сказал Григорьев в ходе брифинга ситуационного центра ОП РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования.
Накануне зампред ЦИК Николай Булаев
заявил РИА Новости, что голосование на выборах в РФ идет штатно, нарушений мало, они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. Наблюдатели также заявляли, что не зафиксировали серьезных нарушений по окончании первого дня голосования в РФ.
С такими выводами согласен и глава СПЧ Валерий Фадеев
. По его словам, трёхдневное голосование по всей России
проходит в штатном режиме, серьезных нареканий к его проведению нет.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.