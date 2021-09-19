Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750759355.html
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки - РИА Новости, 19.09.2021
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки
Голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов завершилось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, все избирательные... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:03
2021-09-19T11:37
выборы в государственную думу
политика
камчатский край
госдума рф
яблоко
чукотка
коммунисты россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750659586_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_15f93cb25da08b520205b0a7f15d8d23.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов завершилось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск)."Предварительные итоги выборов ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября", — сказала журналистам глава Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.Явка в регионе к 18 часам местного времени (9.00 мск) 19 сентября составила 38,72 процента. Своим избирательным правом воспользовались 90 тысяч 643 человека. Жители полуострова выбирали депутатов федерального и краевого парламента, также прошли 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.На Чукотке к 15.00 местного времени (06.00 мск) в последний день голосования явка составила 54.94 процента. При этом в одном селе округа, Нутэпэльмен, проголосовали все 58 жителей.На территории округа проходили выборы депутатов федерального и регионального парламента, представителей органов местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
https://ria.ru/20210919/podmoskove-1750759187.html
камчатский край
чукотка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750659586_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_2f2f5275acf991008f8225ef06fa2f62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, камчатский край, госдума рф, яблоко, чукотка, коммунисты россии, россия
11:03 19.09.2021 (обновлено: 11:37 19.09.2021)
 
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки

На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия
Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов завершилось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск).
"Предварительные итоги выборов ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября", — сказала журналистам глава Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.
Девушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
11:01Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в Подмосковье составила 29,71%
Явка в регионе к 18 часам местного времени (9.00 мск) 19 сентября составила 38,72 процента. Своим избирательным правом воспользовались 90 тысяч 643 человека. Жители полуострова выбирали депутатов федерального и краевого парламента, также прошли 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
На Чукотке к 15.00 местного времени (06.00 мск) в последний день голосования явка составила 54.94 процента. При этом в одном селе округа, Нутэпэльмен, проголосовали все 58 жителей.
На территории округа проходили выборы депутатов федерального и регионального парламента, представителей органов местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКамчатский крайГосдума РФЯблокоЧукоткаКоммунисты РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму
13:58В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
13:57Матвиенко заявила о большом числе фейковых вбросов на выборах
13:57На Алтае признали недействительными более 90 бюллетеней
13:54На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать 1:04
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
Лента новостейМолния