https://ria.ru/20210919/vybory-1750759355.html

На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки

На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки - РИА Новости, 19.09.2021

На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки

Голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов завершилось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, все избирательные... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:03

2021-09-19T11:03

2021-09-19T11:37

выборы в государственную думу

политика

камчатский край

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чукотка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов завершилось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск)."Предварительные итоги выборов ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября", — сказала журналистам глава Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.Явка в регионе к 18 часам местного времени (9.00 мск) 19 сентября составила 38,72 процента. Своим избирательным правом воспользовались 90 тысяч 643 человека. Жители полуострова выбирали депутатов федерального и краевого парламента, также прошли 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.На Чукотке к 15.00 местного времени (06.00 мск) в последний день голосования явка составила 54.94 процента. При этом в одном селе округа, Нутэпэльмен, проголосовали все 58 жителей.На территории округа проходили выборы депутатов федерального и регионального парламента, представителей органов местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

https://ria.ru/20210919/podmoskove-1750759187.html

камчатский край

чукотка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, камчатский край, госдума рф, яблоко, чукотка, коммунисты россии, россия