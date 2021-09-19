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На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки - РИА Новости, 19.09.2021
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки
Голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов завершилось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, все избирательные... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:03
2021-09-19T11:03
2021-09-19T11:37
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов завершилось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск)."Предварительные итоги выборов ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября", — сказала журналистам глава Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.Явка в регионе к 18 часам местного времени (9.00 мск) 19 сентября составила 38,72 процента. Своим избирательным правом воспользовались 90 тысяч 643 человека. Жители полуострова выбирали депутатов федерального и краевого парламента, также прошли 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.На Чукотке к 15.00 местного времени (06.00 мск) в последний день голосования явка составила 54.94 процента. При этом в одном селе округа, Нутэпэльмен, проголосовали все 58 жителей.На территории округа проходили выборы депутатов федерального и регионального парламента, представителей органов местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
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РИА Новости
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политика, камчатский край, госдума рф, яблоко, чукотка, коммунисты россии, россия
11:03 19.09.2021 (обновлено: 11:37 19.09.2021)
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости.
Голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов завершилось в Камчатском крае
и Чукотском автономном округе
, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск).
"Предварительные итоги выборов ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября", — сказала журналистам глава Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.
Явка в регионе к 18 часам местного времени (9.00 мск) 19 сентября составила 38,72 процента. Своим избирательным правом воспользовались 90 тысяч 643 человека. Жители полуострова выбирали депутатов федерального и краевого парламента, также прошли 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
На Чукотке
к 15.00 местного времени (06.00 мск) в последний день голосования явка составила 54.94 процента. При этом в одном селе округа, Нутэпэльмен, проголосовали все 58 жителей.
На территории округа проходили выборы депутатов федерального и регионального парламента, представителей органов местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.