https://ria.ru/20210919/vybory-1750757209.html

Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал в воскресенье на выборах, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:52

2021-09-19T10:52

2021-09-19T10:52

выборы в государственную думу

политика

барнаул

белокуриха

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал в воскресенье на выборах, сообщила пресс-служба регионального правительства."Сегодня, 19 сентября, Виктор Томенко посетил избирательный участок №253 в городе Барнауле. После голосования на выборах депутатов Государственной думы и АКЗС (Алтайское краевое законодательное собрание - ред.) глава региона также принял участие в народном голосовании по определению в Барнауле места установки стелы "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении.На выходе из избирательного участка он сообщил, что в Алтайском крае проведена планомерная подготовка к выборам.В Алтайском крае походят выборы депутатов Государственной думы, Алтайского краевого законодательного собрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов, в частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также по краю повсеместно походят довыборы в местные сельские советы.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750754419.html

барнаул

белокуриха

алтайский край

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политика, барнаул, белокуриха, алтайский край, виктор томенко