Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Республике Хакасия
БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал в воскресенье на выборах, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня, 19 сентября, Виктор Томенко посетил избирательный участок №253 в городе Барнауле. После голосования на выборах депутатов Государственной думы и АКЗС (Алтайское краевое законодательное собрание - ред.) глава региона также принял участие в народном голосовании по определению в Барнауле места установки стелы "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении.
На выходе из избирательного участка он сообщил, что в Алтайском крае проведена планомерная подготовка к выборам.
"Уверен, что такие серьёзные масштабные события должны иметь хорошую проработанность, хорошую подготовленность. Мы в Алтайском крае именно так организовали весь подготовительный процесс. Почти 2 тысячи избирательных участков открыты… Мы ситуацию мониторим и контролируем. На настоящий момент серьезных нарушений, замечаний, отклонений, которые могли бы повлиять на результаты свободного выбора жителей Алтайского края, не наблюдается", - цитирует слова Томенко пресс-служба.
В Алтайском крае походят выборы депутатов Государственной думы, Алтайского краевого законодательного собрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов, в частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также по краю повсеместно походят довыборы в местные сельские советы.