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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750757209.html
Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал в воскресенье на выборах, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:52
2021-09-19T10:52
выборы в государственную думу
политика
барнаул
белокуриха
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал в воскресенье на выборах, сообщила пресс-служба регионального правительства."Сегодня, 19 сентября, Виктор Томенко посетил избирательный участок №253 в городе Барнауле. После голосования на выборах депутатов Государственной думы и АКЗС (Алтайское краевое законодательное собрание - ред.) глава региона также принял участие в народном голосовании по определению в Барнауле места установки стелы "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении.На выходе из избирательного участка он сообщил, что в Алтайском крае проведена планомерная подготовка к выборам.В Алтайском крае походят выборы депутатов Государственной думы, Алтайского краевого законодательного собрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов, в частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также по краю повсеместно походят довыборы в местные сельские советы.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750754419.html
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белокуриха
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политика, барнаул, белокуриха, алтайский край, виктор томенко
10:52 19.09.2021
 
Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Республике Хакасия
Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал в воскресенье на выборах, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня, 19 сентября, Виктор Томенко посетил избирательный участок №253 в городе Барнауле. После голосования на выборах депутатов Государственной думы и АКЗС (Алтайское краевое законодательное собрание - ред.) глава региона также принял участие в народном голосовании по определению в Барнауле места установки стелы "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении.
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10:27Выборы в Государственную думу
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На выходе из избирательного участка он сообщил, что в Алтайском крае проведена планомерная подготовка к выборам.
"Уверен, что такие серьёзные масштабные события должны иметь хорошую проработанность, хорошую подготовленность. Мы в Алтайском крае именно так организовали весь подготовительный процесс. Почти 2 тысячи избирательных участков открыты… Мы ситуацию мониторим и контролируем. На настоящий момент серьезных нарушений, замечаний, отклонений, которые могли бы повлиять на результаты свободного выбора жителей Алтайского края, не наблюдается", - цитирует слова Томенко пресс-служба.
В Алтайском крае походят выборы депутатов Государственной думы, Алтайского краевого законодательного собрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов, в частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также по краю повсеместно походят довыборы в местные сельские советы.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаБарнаулБелокурихаАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
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