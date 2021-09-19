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Обстановка у посольства России в Киеве спокойная

Обстановка у посольства России в Киеве спокойная - РИА Новости, 19.09.2021

Обстановка у посольства России в Киеве спокойная

Обстановка возле здания посольства РФ в Киеве, где в воскресенье проходит голосование на выборах в Госдуму, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:36

2021-09-19T10:36

2021-09-19T11:39

выборы в государственную думу

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КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Обстановка возле здания посольства РФ в Киеве, где в воскресенье проходит голосование на выборах в Госдуму, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Участки для голосования на выборах в Госдуму открылись на Украине в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Голосование продлится до 20.00 (совпадает с мск).Здание дипломатического представительства охраняют несколько полицейских и охранников посольства. Граждан, желающих проголосовать на выборах, возле здания посольства нет."Все спокойно было, есть и будет до самого вечера", - сказал РИА Новости полицейский возле здания посольства.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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Обстановка возле избирательного участка в российском посольстве в Киеве Голосование на выборах в Госдуму открылось на участке в российском посольстве в Киеве, обстановка у здания дипмиссии спокойная 2021-09-19T10:36 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, киев, одесса, госдума рф, россия