https://ria.ru/20210919/vybory-1750755769.html
Обстановка у посольства России в Киеве спокойная
Обстановка у посольства России в Киеве спокойная - РИА Новости, 19.09.2021
Обстановка у посольства России в Киеве спокойная
Обстановка возле здания посольства РФ в Киеве, где в воскресенье проходит голосование на выборах в Госдуму, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:36
2021-09-19T10:36
2021-09-19T11:39
выборы в государственную думу
в мире
киев
одесса
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750755348_0:108:3183:1898_1920x0_80_0_0_57f8a49dc68fdcf160ddafec32a4db49.jpg
КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Обстановка возле здания посольства РФ в Киеве, где в воскресенье проходит голосование на выборах в Госдуму, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Участки для голосования на выборах в Госдуму открылись на Украине в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Голосование продлится до 20.00 (совпадает с мск).Здание дипломатического представительства охраняют несколько полицейских и охранников посольства. Граждан, желающих проголосовать на выборах, возле здания посольства нет."Все спокойно было, есть и будет до самого вечера", - сказал РИА Новости полицейский возле здания посольства.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
киев
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750755348_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7114d0a22a484dec57558419c8979355.jpg
Обстановка возле избирательного участка в российском посольстве в Киеве
Голосование на выборах в Госдуму открылось на участке в российском посольстве в Киеве, обстановка у здания дипмиссии спокойная
2021-09-19T10:36
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, одесса, госдума рф, россия
10:36 19.09.2021 (обновлено: 11:39 19.09.2021)
Обстановка у посольства России в Киеве спокойная
Обстановка у посольства России в Киеве, где проходит голосование на выборах, спокойная