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Записавшимся на ДЭГ в Москве напомнят о возможности проголосовать
Записавшимся на ДЭГ в Москве напомнят о возможности проголосовать - РИА Новости, 19.09.2021
Записавшимся на ДЭГ в Москве напомнят о возможности проголосовать
Москвичам, которые ещё не успели проголосовать на ДЭГ, направят уведомление о возможности проголосовать и принять участие в розыгрыше призов, сообщил... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:35
2021-09-19T10:35
2021-09-19T10:35
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москвичам, которые ещё не успели проголосовать на ДЭГ, направят уведомление о возможности проголосовать и принять участие в розыгрыше призов, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье."У нас же есть возможность людям, которые записались, рассылать смс-ки, что у вас сохраняется право проголосовать... Результат, который есть сейчас по явке - 85%, вполне нас устраивает. Но людям надо напомнить, я считаю, что надо оставшимся 15% (от числа записавшихся на ДЭГ - ред.) где-то часов в 10-11 мы разошлем такие напоминания, напомним про "Миллион призов", - сказал Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия
Записавшимся на ДЭГ в Москве напомнят о возможности проголосовать
Записавшимся на онлайн-голосование в Москве напомнят о возможности сделать выбор