https://ria.ru/20210919/vybory-1750754746.html

Во Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму

Во Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Во Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму

Голосование на выборах в Госдуму началось в воскресенье на участке в посольстве РФ в Париже, а также в трех других городах Франции и в Монако, передает... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:29

2021-09-19T10:29

2021-09-19T10:29

выборы в государственную думу

париж

монако (государство)

госдума рф

россия

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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Голосование на выборах в Госдуму началось в воскресенье на участке в посольстве РФ в Париже, а также в трех других городах Франции и в Монако, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Помимо посольства РФ в Париже во Франции открылись еще три избирательных участка - генконсульстве России в Страсбурге, генконсульстве России в Марселе, Канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер, а также один - в почётном генконсульстве РФ в Монако.Участки открылись в 8.00 по местному времени и будут работать до 20.00.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов, явка на выборах во Франции ожидается хорошая."Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для распространения информации, а также распространяли ее по каналам соотечественников. Как правило, в воскресное утро люди не торопятся идти голосовать, поэтому ожидаем наплыв основной части избирателей к обеду и после обеда", - рассказал он агентству.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750751710.html

париж

монако (государство)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, монако (государство), госдума рф, россия