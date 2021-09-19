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Во Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму
Во Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Во Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму
Голосование на выборах в Госдуму началось в воскресенье на участке в посольстве РФ в Париже, а также в трех других городах Франции и в Монако, передает... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:29
2021-09-19T10:29
2021-09-19T10:29
выборы в государственную думу
париж
монако (государство)
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Голосование на выборах в Госдуму началось в воскресенье на участке в посольстве РФ в Париже, а также в трех других городах Франции и в Монако, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Помимо посольства РФ в Париже во Франции открылись еще три избирательных участка - генконсульстве России в Страсбурге, генконсульстве России в Марселе, Канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер, а также один - в почётном генконсульстве РФ в Монако.Участки открылись в 8.00 по местному времени и будут работать до 20.00.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов, явка на выборах во Франции ожидается хорошая."Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для распространения информации, а также распространяли ее по каналам соотечественников. Как правило, в воскресное утро люди не торопятся идти голосовать, поэтому ожидаем наплыв основной части избирателей к обеду и после обеда", - рассказал он агентству.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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париж, монако (государство), госдума рф, россия
Во Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму
В четырех городах Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму