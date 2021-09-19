Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750754746.html
Во Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму
Во Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Во Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму
Голосование на выборах в Госдуму началось в воскресенье на участке в посольстве РФ в Париже, а также в трех других городах Франции и в Монако, передает... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:29
2021-09-19T10:29
выборы в государственную думу
париж
монако (государство)
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750654726_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_57139603a0ec965ffcca57cbf474aa51.jpg
ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Голосование на выборах в Госдуму началось в воскресенье на участке в посольстве РФ в Париже, а также в трех других городах Франции и в Монако, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Помимо посольства РФ в Париже во Франции открылись еще три избирательных участка - генконсульстве России в Страсбурге, генконсульстве России в Марселе, Канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер, а также один - в почётном генконсульстве РФ в Монако.Участки открылись в 8.00 по местному времени и будут работать до 20.00.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов, явка на выборах во Франции ожидается хорошая."Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для распространения информации, а также распространяли ее по каналам соотечественников. Как правило, в воскресное утро люди не торопятся идти голосовать, поэтому ожидаем наплыв основной части избирателей к обеду и после обеда", - рассказал он агентству.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750751710.html
париж
монако (государство)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750654726_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_42dd29f1cfb923527c51f1ceb0626900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
париж, монако (государство), госдума рф, россия
10:29 19.09.2021
 
Во Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму

В четырех городах Франции открылись избирательные участки на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии №51 пломбируют переносные урны для голосования вне помещения для голосования перед открытием избирательного участка
Члены участковой избирательной комиссии №51 пломбируют переносные урны для голосования вне помещения для голосования перед открытием избирательного участка - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Голосование на выборах в Госдуму началось в воскресенье на участке в посольстве РФ в Париже, а также в трех других городах Франции и в Монако, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Помимо посольства РФ в Париже во Франции открылись еще три избирательных участка - генконсульстве России в Страсбурге, генконсульстве России в Марселе, Канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер, а также один - в почётном генконсульстве РФ в Монако.
Голосование на выборах в Госдуму в российском посольстве в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
09:59Выборы в Государственную думу
В Кабуле открылся участок по выборам в Госдуму
Участки открылись в 8.00 по местному времени и будут работать до 20.00.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов, явка на выборах во Франции ожидается хорошая.
"Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для распространения информации, а также распространяли ее по каналам соотечественников. Как правило, в воскресное утро люди не торопятся идти голосовать, поэтому ожидаем наплыв основной части избирателей к обеду и после обеда", - рассказал он агентству.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПарижМонако (государство)Госдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму
13:58В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
13:57Матвиенко заявила о большом числе фейковых вбросов на выборах
13:57На Алтае признали недействительными более 90 бюллетеней
13:54На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать 1:04
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
Лента новостейМолния