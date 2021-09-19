https://ria.ru/20210919/vybory-1750753416.html
В ЦИК рассказали о досрочном голосовании
В ЦИК рассказали о досрочном голосовании - РИА Новости, 19.09.2021
В ЦИК рассказали о досрочном голосовании
Досрочно на выборах в России в труднодоступных местностях и на судах проголосовали 192 928 человек — 0,18% от общего числа избирателей, заявил член Центральной... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:18
2021-09-19T10:18
2021-09-19T10:23
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
госдума рф
александр курдюмов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749381668_0:103:3078:1835_1920x0_80_0_0_a56769d0eef0769a692643c34bedcd5c.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Досрочно на выборах в России в труднодоступных местностях и на судах проголосовали 192 928 человек — 0,18% от общего числа избирателей, заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Курдюмов.По его словам, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы в труднодоступных или значительно удаленных от помещений голосования местностях проводилось в 36 субъектах Федерации."Всего в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в плавании, в досрочном голосовании приняли участие 192 928 избирателей, что составляет 0,18% от общей численности", - сказал Курдюмов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750745318.html
севастополь
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749381668_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_e40d4fdf73caed296d9c2c0293441450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, севастополь, москва, госдума рф, александр курдюмов, россия
10:18 19.09.2021 (обновлено: 10:23 19.09.2021)
В ЦИК рассказали о досрочном голосовании
ЦИК: в труднодоступных местах досрочно проголосовали 0,18 процента избирателей