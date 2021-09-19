https://ria.ru/20210919/vybory-1750753416.html

В ЦИК рассказали о досрочном голосовании

В ЦИК рассказали о досрочном голосовании - РИА Новости, 19.09.2021

В ЦИК рассказали о досрочном голосовании

Досрочно на выборах в России в труднодоступных местностях и на судах проголосовали 192 928 человек — 0,18% от общего числа избирателей, заявил член Центральной... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:18

2021-09-19T10:18

2021-09-19T10:23

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

госдума рф

александр курдюмов

россия

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Досрочно на выборах в России в труднодоступных местностях и на судах проголосовали 192 928 человек — 0,18% от общего числа избирателей, заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Курдюмов.По его словам, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы в труднодоступных или значительно удаленных от помещений голосования местностях проводилось в 36 субъектах Федерации."Всего в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в плавании, в досрочном голосовании приняли участие 192 928 избирателей, что составляет 0,18% от общей численности", - сказал Курдюмов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750745318.html

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политика, севастополь, москва, госдума рф, александр курдюмов, россия