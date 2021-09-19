Явка на выборах в Тюменской области составила 41,25 процента
Явка на выборах в Тюменской области по состоянию на 10:00 составила 41,25 процента
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия
ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Тюменской области по состоянию на 10.00 местного времени в заключительный день голосования составила 41,25 %, заявил на брифинге председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.
"Начался финальный день на выборах федерального, областного и муниципального масштаба. Вчера мы закрылись на показателях в 38,85 процента. На сегодняшний день явка на 10 часов местного времени составила 41,25 процента - проголосовали 468 522 тюменца", - сказал Халин.
Он сообщил, что активность избирателей региона в воскресенье возросла: люди на участки идут семьями, много пенсионеров.
Как и в предыдущие два дня, в регионе утром открылось 1070 участков для голосования, они работают в штатном режиме. Плюс к ним в воскресенье открылись 9 временных пунктов: по одному в СИЗО Заводоуковска и Тюмени, Тобольской областной больнице и четыре - в медучреждениях Тюмени, добавил Халин.
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Он отметил, что более 60 % избирателей проголосовали в Ишимском, Вагайском, Аромашевском, Абатском районах и Голышмановском городском округе. Среди городов по явке лидирует Ишим (57,5%), Заводоуковск (48,73%), Ялуторовск (44,78%). В Тобольске явка составила 41,79%, в Тюмени зафиксирована явка на уровне 30,64%.
"Мы рассчитываем на неплохую явку, не делая каких-то определенных прогнозов, выборы проходят достаточно спокойно, в конструктивном русле, в рабочей атмосфере. Наш тюменской избиратель как был так и остаётся избирателем подкованным, основательным, и мы думаем, что он вполне успешно проголосует на выборах и федерального, и областного, и муниципального уровня", - отметил Халин.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. В Тюменской области выбирают депутатов Госдумы, регионального парламента, в ряде муниципалитетов проходят довыборы депутатов в местные думы.