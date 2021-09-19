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В Москве смогут проголосовать граждане без определенного места жительства
В Москве смогут проголосовать граждане без определенного места жительства - РИА Новости, 19.09.2021
В Москве смогут проголосовать граждане без определенного места жительства
Граждане без определенного места жительства могут проголосовать на Казанском вокзале в Москве, сообщил журналистам председатель Московской городской... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:09
2021-09-19T10:09
2021-09-19T10:09
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
госдума рф
казанский вокзал
московская городская избирательная комиссия
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Граждане без определенного места жительства могут проголосовать на Казанском вокзале в Москве, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в воскресенье."У нас создан специальный участок, он располагается на Казанском вокзале. Туда могут прийти граждане, у которых в паспорте нет отметки о регистрации по месту жительства, на основании обращений они вносятся в список и голосуют", - рассказал Ермолов.Он отметил, что они голосуют по федеральному списку, им выдается один бюллетень.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, казанский вокзал, московская городская избирательная комиссия, россия, юрий ермолов
В Москве смогут проголосовать граждане без определенного места жительства
В Москве граждане без определенного места жительства могут голосовать на Казанском вокзале