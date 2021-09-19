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В Кабуле открылся участок по выборам в Госдуму
В Кабуле открылся участок по выборам в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В Кабуле открылся участок по выборам в Госдуму
Избирательный участок в посольстве России в Кабуле открылся в 8.00, к нему продолжают прибывать граждане, желающие проголосовать на выборах в Госдуму, передает... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:59
2021-09-19T09:59
2021-09-19T12:09
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КАБУЛ, 19 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Избирательный участок в посольстве России в Кабуле открылся в 8.00, к нему продолжают прибывать граждане, желающие проголосовать на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.В первые часы после открытия проголосовали несколько десятков человек. У входа в посольство образовалась очередь из избирателей.Также в голосовании приняли участие сотрудники диппредставительства и российские журналисты, работающие в афганской столице.Прежде чем отдать свой голос, все прибывающие граждане обязаны пройти два контроля досмотра. На первом проверяют охраняющие посольство талибы ("Талибан"*), на втором с металлоискателем досматривают сотрудники охраны посольства.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750756121.html
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Голосование на выборах в Госдуму в российском посольстве в Кабуле
Голосование на выборах в Госдуму сегодня проходит и в российском посольстве в Кабуле. Чтобы попасть в здание дипмиссии, нужно пройти два пункта досмотра. На первом за безопасность отвечают талибы (движение запрещено в РФ как террористическое), на втором - охрана посольства.
2021-09-19T09:59
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в мире, талибан, госдума рф, россия
09:59 19.09.2021 (обновлено: 12:09 19.09.2021)
В Кабуле открылся участок по выборам в Госдуму
В посольстве России в Кабуле открылся участок по выборам в Госдуму