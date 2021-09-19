https://ria.ru/20210919/vybory-1750749092.html

Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей

Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей - РИА Новости, 19.09.2021

Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей

На дому на выборах проголосовала уже 151 тысяча москвичей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:35

2021-09-19T09:35

2021-09-19T09:35

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На дому на выборах проголосовала уже 151 тысяча москвичей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье."У нас на дому проголосовала 151 тысяча человек. Напомню, что у нас заявлений 220 (тысяч - ред.)", - сказал Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750744691.html

севастополь

москва

россия

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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия