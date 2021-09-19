https://ria.ru/20210919/vybory-1750749092.html
Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей
Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей - РИА Новости, 19.09.2021
Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей
На дому на выборах проголосовала уже 151 тысяча москвичей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:35
2021-09-19T09:35
2021-09-19T09:35
выборы в государственную думу
политика
севастополь
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алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На дому на выборах проголосовала уже 151 тысяча москвичей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье."У нас на дому проголосовала 151 тысяча человек. Напомню, что у нас заявлений 220 (тысяч - ред.)", - сказал Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия
Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей
Глава общественного штаба Венедиктов: на дому проголосовала 151 тысяча москвичей