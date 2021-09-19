https://ria.ru/20210919/vybory-1750748100.html

В Мосгоризбиркоме назвали округ с наибольшей явкой

В Мосгоризбиркоме назвали округ с наибольшей явкой - РИА Новости, 19.09.2021

В Мосгоризбиркоме назвали округ с наибольшей явкой

Наибольшая явка (на 20.00 субботы) на выборах в Москве зафиксирована в Люблинском округе - 38,61%, сообщил журналистам председатель Московской городской... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:26

2021-09-19T09:26

2021-09-19T09:26

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

госдума рф

московская городская избирательная комиссия

россия

юрий ермолов

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наибольшая явка (на 20.00 субботы) на выборах в Москве зафиксирована в Люблинском округе - 38,61%, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в воскресенье."По ситуации на 20.00 вчерашнего дня (общая по Москве - ред.) явка составила 34,42%, это достаточно хорошая явка, мы практически приблизились к явке, которая была в 2016 году, нам не хватает 0,8%. Не сомневаюсь, что в течение сегодняшнего дня мы перейдем эти цифры. Если говорить про избирательные округа, то наибольшая явка в Люблинском 199 округе - 38,61%, хуже явка в Кунцевском 197 округе - 31,09%", - рассказал Ермилов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750747840.html

севастополь

москва

россия

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политика, севастополь, москва, госдума рф, московская городская избирательная комиссия, россия, юрий ермолов