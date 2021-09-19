Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750748100.html
В Мосгоризбиркоме назвали округ с наибольшей явкой
В Мосгоризбиркоме назвали округ с наибольшей явкой - РИА Новости, 19.09.2021
В Мосгоризбиркоме назвали округ с наибольшей явкой
Наибольшая явка (на 20.00 субботы) на выборах в Москве зафиксирована в Люблинском округе - 38,61%, сообщил журналистам председатель Московской городской... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:26
2021-09-19T09:26
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
госдума рф
московская городская избирательная комиссия
россия
юрий ермолов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750558711_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_26340c9c6a6d1711e97da9f70c0470b7.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наибольшая явка (на 20.00 субботы) на выборах в Москве зафиксирована в Люблинском округе - 38,61%, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в воскресенье."По ситуации на 20.00 вчерашнего дня (общая по Москве - ред.) явка составила 34,42%, это достаточно хорошая явка, мы практически приблизились к явке, которая была в 2016 году, нам не хватает 0,8%. Не сомневаюсь, что в течение сегодняшнего дня мы перейдем эти цифры. Если говорить про избирательные округа, то наибольшая явка в Люблинском 199 округе - 38,61%, хуже явка в Кунцевском 197 округе - 31,09%", - рассказал Ермилов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750747840.html
севастополь
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750558711_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_44ed9dbee1574b5eb81c77f18d5072c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, севастополь, москва, госдума рф, московская городская избирательная комиссия, россия, юрий ермолов
09:26 19.09.2021
 
В Мосгоризбиркоме назвали округ с наибольшей явкой

Мосгоризбирком: наибольшая явка на выборах в Москве отмечена в Люблинском округе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина на избирательном участке в Москве
Женщина на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наибольшая явка (на 20.00 субботы) на выборах в Москве зафиксирована в Люблинском округе - 38,61%, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в воскресенье.
"По ситуации на 20.00 вчерашнего дня (общая по Москве - ред.) явка составила 34,42%, это достаточно хорошая явка, мы практически приблизились к явке, которая была в 2016 году, нам не хватает 0,8%. Не сомневаюсь, что в течение сегодняшнего дня мы перейдем эти цифры. Если говорить про избирательные округа, то наибольшая явка в Люблинском 199 округе - 38,61%, хуже явка в Кунцевском 197 округе - 31,09%", - рассказал Ермилов.
Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
09:23Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в Подмосковье за два дня составила 28,48%
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Опрос
Каким способом вы проголосовали на выборах в Госдуму?
Проголосовали:
Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольМоскваГосдума РФМосковская городская избирательная комиссияРоссияЮрий Ермолов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму
13:58В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
13:57Матвиенко заявила о большом числе фейковых вбросов на выборах
13:57На Алтае признали недействительными более 90 бюллетеней
13:54На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
Лента новостейМолния