https://ria.ru/20210919/vybory-1750747957.html
Бюллетени из урны на участке в Кузбассе признают недействительными
Бюллетени из урны на участке в Кузбассе признают недействительными - РИА Новости, 19.09.2021
Бюллетени из урны на участке в Кузбассе признают недействительными
Бюллетени из урны для голосования на избирательном участке №237 в городе Кемерово, где был зафиксирован вброс, будут признаны недействительными на дату... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:26
2021-09-19T09:26
2021-09-19T09:26
выборы в государственную думу
политика
кемеровская область
кемерово
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749381592_0:245:3062:1967_1920x0_80_0_0_afec8c2116e3d5eac35d6b83526be02a.jpg
КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. Бюллетени из урны для голосования на избирательном участке №237 в городе Кемерово, где был зафиксирован вброс, будут признаны недействительными на дату голосования, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Кемеровской области Светлана Демидова.Ранее сообщалось, что председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подтвердил факт вброса бюллетеней на УИКе N237 в Кемеровской области. Он подчеркнул, что ОП РФ призывает признать все бюллетени, которые там находятся, недействительными."На сегодняшний момент территориальной избирательной комиссией Заводского района города Кемерово принято решение о признании недействительными избирательных бюллетеней, находящихся в ящике, конкретно в этой урне, конкретно за этот день голосования. Сегодня продолжается голосование в штатном режиме", – пояснила председатель регионального избиркома.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750745445.html
кемеровская область
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749381592_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_a25aaed6f2e01c2e7b13a35477732125.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кемеровская область, кемерово, госдума рф, россия
Бюллетени из урны на участке в Кузбассе признают недействительными
Бюллетени из урны на участке в Кузбассе признают недействительными из-за вброса