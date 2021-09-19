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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750747957.html
Бюллетени из урны на участке в Кузбассе признают недействительными
Бюллетени из урны на участке в Кузбассе признают недействительными - РИА Новости, 19.09.2021
Бюллетени из урны на участке в Кузбассе признают недействительными
Бюллетени из урны для голосования на избирательном участке №237 в городе Кемерово, где был зафиксирован вброс, будут признаны недействительными на дату... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:26
2021-09-19T09:26
выборы в государственную думу
политика
кемеровская область
кемерово
госдума рф
россия
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КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. Бюллетени из урны для голосования на избирательном участке №237 в городе Кемерово, где был зафиксирован вброс, будут признаны недействительными на дату голосования, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Кемеровской области Светлана Демидова.Ранее сообщалось, что председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подтвердил факт вброса бюллетеней на УИКе N237 в Кемеровской области. Он подчеркнул, что ОП РФ призывает признать все бюллетени, которые там находятся, недействительными."На сегодняшний момент территориальной избирательной комиссией Заводского района города Кемерово принято решение о признании недействительными избирательных бюллетеней, находящихся в ящике, конкретно в этой урне, конкретно за этот день голосования. Сегодня продолжается голосование в штатном режиме", – пояснила председатель регионального избиркома.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, кемеровская область, кемерово, госдума рф, россия
09:26 19.09.2021
 
Бюллетени из урны на участке в Кузбассе признают недействительными

Бюллетени из урны на участке в Кузбассе признают недействительными из-за вброса

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. Бюллетени из урны для голосования на избирательном участке №237 в городе Кемерово, где был зафиксирован вброс, будут признаны недействительными на дату голосования, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Кемеровской области Светлана Демидова.
Ранее сообщалось, что председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подтвердил факт вброса бюллетеней на УИКе N237 в Кемеровской области. Он подчеркнул, что ОП РФ призывает признать все бюллетени, которые там находятся, недействительными.
"На сегодняшний момент территориальной избирательной комиссией Заводского района города Кемерово принято решение о признании недействительными избирательных бюллетеней, находящихся в ящике, конкретно в этой урне, конкретно за этот день голосования. Сегодня продолжается голосование в штатном режиме", – пояснила председатель регионального избиркома.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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