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В Нижегородской области онлайн проголосовали сто тысяч избирателей
В Нижегородской области онлайн проголосовали сто тысяч избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Нижегородской области онлайн проголосовали сто тысяч избирателей
Сто тысяч избирателей Нижегородской области, подавших заявления на онлайн-голосование, отдали свой голос к 8.58 в воскресенье, 19 сентября, свидетельствуют... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:04
2021-09-19T09:04
2021-09-19T09:04
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политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Сто тысяч избирателей Нижегородской области, подавших заявления на онлайн-голосование, отдали свой голос к 8.58 в воскресенье, 19 сентября, свидетельствуют данные на сайте электронного голосования по выборам депутатов Госдумы.Онлайн-голосование стартовало в Нижегородской области в 8.00 в пятницу, 17 сентября. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включено 126 тысяч 493 избирателя."На выборах депутатов Госдумы по федеральному округу проголосовали 100 085 человек или 79,12%, по одномандатным округам – 100 088 человек или 79,13%", - приводятся данные на сайте.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.В Нижегородской области 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.
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политика, севастополь, ростовская область, нижегородская область, москва, госдума рф
В Нижегородской области онлайн проголосовали сто тысяч избирателей
В Нижегородской области онлайн проголосовали сто тысяч избирателей