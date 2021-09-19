Посол России в Молдавии рассказал о важности выборов в Госдуму
Посол России в Молдавии Васнецов: выборы в Госдуму важны для синхронизации работы властей
© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. В Молдавии было открыто 30 избирательных пунктов, из них 27 - на территории Приднестровья.
"Сегодня третий день голосования – это исключительно важное общественно-политическое событие для России. Нынешнее голосование является особенным, сегодня исключительно важно синхронизировать работу исполнительной и законодательной власти. В этой связи президентом была поставлена задача провести выборы таким образом, чтобы максимальное количество деловых, авторитетных, опытных людей попали в Государственную думу", - заявил Васнецов, который приехал на единственный в Кишинев избирательный участок к открытию.
Он выразил надежду, что российские избиратели в 144 странах, где были открыты избирательные участки, смогут отдать свои голоса.
"Мы надеемся, что за рубежом российские граждане смогут сделать свой выбор, в том числе в Молдавии. В Молдавии проживают порядка четверти миллиона российских граждан, большая часть из них – в приднестровском регионе, более 200 тысяч. Мы благодарны властям Молдавии за оказанное содействие в проведении голосования, за обеспечение безопасности", - добавил дипломат.
Васнецов также отдельно поблагодарил администрацию Приднестровья за содействие, оказанное в подготовке к проведению голосования для граждан России.