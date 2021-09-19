https://ria.ru/20210919/vybory-1750746661.html

Посол России в Молдавии рассказал о важности выборов в Госдуму

Посол России в Молдавии рассказал о важности выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Посол России в Молдавии рассказал о важности выборов в Госдуму

Посол России в Молдавии Олег Васнецов одним из первых принял участие в выборах в Госдуму и заявил, что сегодняшнее голосование нужно, чтобы синхронизировать... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:01

2021-09-19T09:01

2021-09-19T09:01

выборы в государственную думу

кишинев

молдавия

госдума рф

россия

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КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов одним из первых принял участие в выборах в Госдуму и заявил, что сегодняшнее голосование нужно, чтобы синхронизировать работу законодательной и исполнительной власти.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. В Молдавии было открыто 30 избирательных пунктов, из них 27 - на территории Приднестровья."Сегодня третий день голосования – это исключительно важное общественно-политическое событие для России. Нынешнее голосование является особенным, сегодня исключительно важно синхронизировать работу исполнительной и законодательной власти. В этой связи президентом была поставлена задача провести выборы таким образом, чтобы максимальное количество деловых, авторитетных, опытных людей попали в Государственную думу", - заявил Васнецов, который приехал на единственный в Кишинев избирательный участок к открытию.Он выразил надежду, что российские избиратели в 144 странах, где были открыты избирательные участки, смогут отдать свои голоса.Васнецов также отдельно поблагодарил администрацию Приднестровья за содействие, оказанное в подготовке к проведению голосования для граждан России.

https://ria.ru/20210919/moldaviya-1750745092.html

кишинев

молдавия

россия

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кишинев, молдавия, госдума рф, россия