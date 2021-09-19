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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750746661.html
Посол России в Молдавии рассказал о важности выборов в Госдуму
Посол России в Молдавии рассказал о важности выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Посол России в Молдавии рассказал о важности выборов в Госдуму
Посол России в Молдавии Олег Васнецов одним из первых принял участие в выборах в Госдуму и заявил, что сегодняшнее голосование нужно, чтобы синхронизировать... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:01
2021-09-19T09:01
выборы в государственную думу
кишинев
молдавия
госдума рф
россия
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КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов одним из первых принял участие в выборах в Госдуму и заявил, что сегодняшнее голосование нужно, чтобы синхронизировать работу законодательной и исполнительной власти.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. В Молдавии было открыто 30 избирательных пунктов, из них 27 - на территории Приднестровья."Сегодня третий день голосования – это исключительно важное общественно-политическое событие для России. Нынешнее голосование является особенным, сегодня исключительно важно синхронизировать работу исполнительной и законодательной власти. В этой связи президентом была поставлена задача провести выборы таким образом, чтобы максимальное количество деловых, авторитетных, опытных людей попали в Государственную думу", - заявил Васнецов, который приехал на единственный в Кишинев избирательный участок к открытию.Он выразил надежду, что российские избиратели в 144 странах, где были открыты избирательные участки, смогут отдать свои голоса.Васнецов также отдельно поблагодарил администрацию Приднестровья за содействие, оказанное в подготовке к проведению голосования для граждан России.
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кишинев, молдавия, госдума рф, россия
09:01 19.09.2021
 
Посол России в Молдавии рассказал о важности выборов в Госдуму

Посол России в Молдавии Васнецов: выборы в Госдуму важны для синхронизации работы властей

© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов одним из первых принял участие в выборах в Госдуму и заявил, что сегодняшнее голосование нужно, чтобы синхронизировать работу законодательной и исполнительной власти.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. В Молдавии было открыто 30 избирательных пунктов, из них 27 - на территории Приднестровья.
Мужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
08:47Выборы в Государственную думу
Россияне в Кишеневе встали в очередь, чтобы проголосовать
"Сегодня третий день голосования – это исключительно важное общественно-политическое событие для России. Нынешнее голосование является особенным, сегодня исключительно важно синхронизировать работу исполнительной и законодательной власти. В этой связи президентом была поставлена задача провести выборы таким образом, чтобы максимальное количество деловых, авторитетных, опытных людей попали в Государственную думу", - заявил Васнецов, который приехал на единственный в Кишинев избирательный участок к открытию.
Он выразил надежду, что российские избиратели в 144 странах, где были открыты избирательные участки, смогут отдать свои голоса.
"Мы надеемся, что за рубежом российские граждане смогут сделать свой выбор, в том числе в Молдавии. В Молдавии проживают порядка четверти миллиона российских граждан, большая часть из них – в приднестровском регионе, более 200 тысяч. Мы благодарны властям Молдавии за оказанное содействие в проведении голосования, за обеспечение безопасности", - добавил дипломат.
Васнецов также отдельно поблагодарил администрацию Приднестровья за содействие, оказанное в подготовке к проведению голосования для граждан России.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуКишиневМолдавияГосдума РФРоссия
 
 
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