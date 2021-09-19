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В Эстонии открылись девять участков на выборах в Госдуму
В Эстонии открылись девять участков на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В Эстонии открылись девять участков на выборах в Госдуму
Граждане России в Эстонии на выборах в Госдуму в воскресенье могут проголосовать на девяти избирательных участках, сообщило посольство РФ в Таллине. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:59
2021-09-19T08:59
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен - РИА Новости. Граждане России в Эстонии на выборах в Госдуму в воскресенье могут проголосовать на девяти избирательных участках, сообщило посольство РФ в Таллине."Голосование на выборах Госдумы России в воскресенье началось в Эстонии. В Таллине и Нарве открыты по четыре избирательных участка, еще один участок будет работать в Тарту. Все участки расположены в помещениях посольства и консульств РФ. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с московским)", - говорится в сообщении.По данным посольства, на выборах могут проголосовать более 80 тысяч граждан России из почти 120 тысяч проживающих в стране россиян. Возможность отдать свой голос через интернет не предусмотрена.Посольство просит соблюдать действующие в Эстонии санитарно-эпидемиологические требования по борьбе с коронавирусом. При входе на избирательные участки в посольстве предусматривается проведение термометрии. Участники голосования обеспечиваются одноразовыми медицинскими масками.На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году в голосовании на территории Эстонии приняли участие 10,4 тысячи человек, что составляет 12,34% от общего числа российских граждан в Эстонии, обладающих правом голоса.
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в мире, таллин, эстония, госдума рф, россия
В Эстонии открылись девять участков на выборах в Госдуму
В трех городах Эстонии открылись девять участков на выборах в Госдуму