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В Израиле открылись 13 избирательных участков на выборах в Госдуму
В Израиле открылись 13 избирательных участков на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В Израиле открылись 13 избирательных участков на выборах в Госдуму
Тринадцать избирательных участков открылись в Израиле на выборах в Госдуму, ожидается активная явка, рассказал РИА Новости заместитель председателя участковой... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:52
2021-09-19T08:52
2021-09-19T08:52
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен - РИА Новости. Тринадцать избирательных участков открылись в Израиле на выборах в Госдуму, ожидается активная явка, рассказал РИА Новости заместитель председателя участковой избирательной комиссии в Тель-Авиве Федор Георги."В восемь утра на территории Израиля открылись 13 избирательных участков. Уже с утра наблюдается определённое количество голосующих", - сказал Георги.Ожидается, что в течение дня "явка будет активной", добавил собеседник агентства.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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в мире, израиль, тель-авив, госдума рф
В Израиле открылись 13 избирательных участков на выборах в Госдуму
В Израиле открылись 13 участков на выборах в Госдуму, ожидается активная явка