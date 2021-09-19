https://ria.ru/20210919/vybory-1750745781.html

В Израиле открылись 13 избирательных участков на выборах в Госдуму

В Израиле открылись 13 избирательных участков на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

В Израиле открылись 13 избирательных участков на выборах в Госдуму

Тринадцать избирательных участков открылись в Израиле на выборах в Госдуму, ожидается активная явка, рассказал РИА Новости заместитель председателя участковой... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:52

2021-09-19T08:52

2021-09-19T08:52

выборы в государственную думу

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тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен - РИА Новости. Тринадцать избирательных участков открылись в Израиле на выборах в Госдуму, ожидается активная явка, рассказал РИА Новости заместитель председателя участковой избирательной комиссии в Тель-Авиве Федор Георги."В восемь утра на территории Израиля открылись 13 избирательных участков. Уже с утра наблюдается определённое количество голосующих", - сказал Георги.Ожидается, что в течение дня "явка будет активной", добавил собеседник агентства.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/moldaviya-1750745092.html

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в мире, израиль, тель-авив, госдума рф