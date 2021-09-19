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Около 214 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании

Около 214 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании - РИА Новости, 19.09.2021

Около 214 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании

Порядка 214 тысяч человек выбрали на дистанционном электронном голосовании в Москве функцию отложенного решения, позволяющего переголосовать, это 12,5% от всех... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:49

2021-09-19T08:49

2021-09-19T10:06

выборы в государственную думу

москва

политика

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Порядка 214 тысяч человек выбрали на дистанционном электронном голосовании в Москве функцию отложенного решения, позволяющего переголосовать, это 12,5% от всех голосовавших онлайн, сообщил журналистам руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье."Вечером поздно и ночью пошел слух, что чем больше заходишь, тем больше шансов на призы. У нас взрывной рост - 214 тысяч уникальных людей прибегло к отложенному решению за все время, это от уже принявших участие в электронном голосовании 12,5%", - сказал Венедиктов.При этом он отметил, что отложенное решение не влияет на участие в программе "Миллион призов" и не влияет на шансы получить приз.На текущий момент на ДЭГ в Москве очередей нет, также уточнил Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, политика, алексей венедиктов (журналист), госдума рф