08:49 19.09.2021 (обновлено: 10:06 19.09.2021)
Около 214 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании
Венедиктов: около 214 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании в Госдуму
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОператоры видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Порядка 214 тысяч человек выбрали на дистанционном электронном голосовании в Москве функцию отложенного решения, позволяющего переголосовать, это 12,5% от всех голосовавших онлайн, сообщил журналистам руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье.
"Вечером поздно и ночью пошел слух, что чем больше заходишь, тем больше шансов на призы. У нас взрывной рост - 214 тысяч уникальных людей прибегло к отложенному решению за все время, это от уже принявших участие в электронном голосовании 12,5%", - сказал Венедиктов.
При этом он отметил, что отложенное решение не влияет на участие в программе "Миллион призов" и не влияет на шансы получить приз.
На текущий момент на ДЭГ в Москве очередей нет, также уточнил Венедиктов.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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