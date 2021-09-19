https://ria.ru/20210919/vybory-1750745318.html

Глава миссии наблюдателей СНГ оценил голосование на выборах в Госдуму

Глава миссии наблюдателей СНГ оценил голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Глава миссии наблюдателей СНГ оценил голосование на выборах в Госдуму

Процесс голосования идет без каких-либо системных нарушений, заявил глава Миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета содружества... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:49

2021-09-19T08:49

2021-09-19T10:05

выборы в государственную думу

политика

тульская область

тверская область

снг

госдума рф

ильхом нематов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750671284_0:53:3084:1788_1920x0_80_0_0_1cdc26812d2c9dc672fcdcfe85e7c25c.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Процесс голосования идет без каких-либо системных нарушений, заявил глава Миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета содружества Ильхом Нематов."Мы побывали в Тверской области, в Тульской области. В Тверской области посетили много участков. Встретились с руководителями избирательных комиссий областей. У нас создалось такое впечатление, что процесс голосования идет нормально, спокойно, без каких-либо системных нарушений", — сказал Нематов журналистам.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.

тульская область

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тульская область, тверская область, снг, госдума рф, ильхом нематов