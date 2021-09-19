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Глава миссии наблюдателей СНГ оценил голосование на выборах в Госдуму
Глава миссии наблюдателей СНГ оценил голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Глава миссии наблюдателей СНГ оценил голосование на выборах в Госдуму
Процесс голосования идет без каких-либо системных нарушений, заявил глава Миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета содружества... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:49
2021-09-19T08:49
2021-09-19T10:05
выборы в государственную думу
политика
тульская область
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снг
госдума рф
ильхом нематов
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Процесс голосования идет без каких-либо системных нарушений, заявил глава Миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета содружества Ильхом Нематов."Мы побывали в Тверской области, в Тульской области. В Тверской области посетили много участков. Встретились с руководителями избирательных комиссий областей. У нас создалось такое впечатление, что процесс голосования идет нормально, спокойно, без каких-либо системных нарушений", — сказал Нематов журналистам.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, тульская область, тверская область, снг, госдума рф, ильхом нематов
08:49 19.09.2021 (обновлено: 10:05 19.09.2021)
Глава миссии наблюдателей СНГ оценил голосование на выборах в Госдуму
Глава миссии наблюдателей СНГ Нематов: голосование на выборах в Госдуму идет без нарушений