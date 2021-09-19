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В Москве проголосовали онлайн более 1,7 миллиона избирателей

В Москве проголосовали онлайн более 1,7 миллиона избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

В Москве проголосовали онлайн более 1,7 миллиона избирателей

Более 1,7 миллиона москвичей воспользовались дистанционным электронным голосованием на выборах в Госдуму к утру 19 сентября, следует из данных, опубликованных... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:42

2021-09-19T08:42

2021-09-19T08:57

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

севастополь

москва

алексей венедиктов (журналист)

россия

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 1,7 миллиона москвичей воспользовались дистанционным электронным голосованием на выборах в Госдуму к утру 19 сентября, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.Около 214 тысяч человек — 12,5 процента избирателей — изменили выбор в процессе, отметил глава общественного штаба наблюдателей Алексей Венедиктов.По его словам, жалоб на электронное голосование практически не поступало.Такой способ волеизъявления доступен в столице, а также Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. После проверок заявлений число онлайн-избирателей составило 2 миллиона 14 тысяч 765 человек. По данным на восемь часов вечера субботы, явка превысила 80 процентов.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), россия