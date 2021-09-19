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В Москве проголосовали онлайн более 1,7 миллиона избирателей
В Москве проголосовали онлайн более 1,7 миллиона избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Москве проголосовали онлайн более 1,7 миллиона избирателей
Более 1,7 миллиона москвичей воспользовались дистанционным электронным голосованием на выборах в Госдуму к утру 19 сентября, следует из данных, опубликованных... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:42
2021-09-19T08:42
2021-09-19T08:57
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
севастополь
москва
алексей венедиктов (журналист)
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 1,7 миллиона москвичей воспользовались дистанционным электронным голосованием на выборах в Госдуму к утру 19 сентября, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.Около 214 тысяч человек — 12,5 процента избирателей — изменили выбор в процессе, отметил глава общественного штаба наблюдателей Алексей Венедиктов.По его словам, жалоб на электронное голосование практически не поступало.Такой способ волеизъявления доступен в столице, а также Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. После проверок заявлений число онлайн-избирателей составило 2 миллиона 14 тысяч 765 человек. По данным на восемь часов вечера субботы, явка превысила 80 процентов.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), россия
08:42 19.09.2021 (обновлено: 08:57 19.09.2021)
В Москве проголосовали онлайн более 1,7 миллиона избирателей
В Москве на выборах в Госдуму проголосовали онлайн более 1,7 миллиона избирателей