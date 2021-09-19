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В Москве не зафиксировали значимых нарушений на выборах
В Москве не зафиксировали значимых нарушений на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
В Москве не зафиксировали значимых нарушений на выборах
Значимых нарушений на выборах в Москве не фиксируем, все идет штатно, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:40
2021-09-19T08:40
2021-09-19T09:09
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политика
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госдума рф
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россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Значимых нарушений на выборах в Москве не фиксируем, все идет штатно, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в воскресенье."Каких-то значимых нарушений, которые могли бы повлиять на достоверность результатов, не фиксируем. Все идет в штатном режиме", - сказал Ермолов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, москва, мосгоризбирком, севастополь, госдума рф, московская городская избирательная комиссия, россия, юрий ермолов
08:40 19.09.2021 (обновлено: 09:09 19.09.2021)
В Москве не зафиксировали значимых нарушений на выборах
Глава Мосгоризбиркома: значимых нарушений на выборах в Москве не фиксируется