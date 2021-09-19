https://ria.ru/20210919/vybory-1750741359.html

Губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах

Губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье проголосовал на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T07:44

2021-09-19T07:44

2021-09-19T07:44

выборы в государственную думу

политика

сахалинская область

госдума рф

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье проголосовал на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба регионального правительства.По словам главы региона, власти создали все условия, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне, в рамках закона, с соблюдением всех мер безопасности, открыто и прозрачно.По данным пресс-службы, на Сахалине и Курилах открыто 302 постоянно действующих избирательных участка. Кроме того, 10 участков открыты в местах временного пребывания избирателей, на трех голосование уже завершилось. Еще 137 участков развернулись на судах, которые в дни выборов находятся в плавании.Избиратели и члены комиссии на каждом участке обеспечены средствами индивидуальной защиты – перчатками и масками, предусмотрены санитайзеры. Прозрачность и легитимность выборного процесса обеспечивается благодаря видеокамерам, сообщили в правительстве.В этом году на Сахалине впервые развернут Центр общественного наблюдения на базе исторического парка "Россия – моя история". Общественники, представители политических партий, журналисты и просто неравнодушные граждане получили возможность в режиме онлайн следить за ходом голосования и подсчетом голосов. В регионе сформированы реестры наблюдателей – выборный процесс контролируют 1140 человек.По данным на 12.00 (04.00 мск) явка в Сахалинской области составила 28%. На предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году на это же время явка составляла 16%. Голосование длится третий день.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750723085.html

https://ria.ru/20210919/yavka-1750739156.html

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сахалинская область

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политика, сахалинская область, госдума рф, валерий лимаренко