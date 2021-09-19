https://ria.ru/20210919/vybory-1750741359.html
Губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах
Губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье проголосовал на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T07:44
2021-09-19T07:44
2021-09-19T07:44
выборы в государственную думу
политика
сахалинская область
госдума рф
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье проголосовал на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба регионального правительства.По словам главы региона, власти создали все условия, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне, в рамках закона, с соблюдением всех мер безопасности, открыто и прозрачно.По данным пресс-службы, на Сахалине и Курилах открыто 302 постоянно действующих избирательных участка. Кроме того, 10 участков открыты в местах временного пребывания избирателей, на трех голосование уже завершилось. Еще 137 участков развернулись на судах, которые в дни выборов находятся в плавании.Избиратели и члены комиссии на каждом участке обеспечены средствами индивидуальной защиты – перчатками и масками, предусмотрены санитайзеры. Прозрачность и легитимность выборного процесса обеспечивается благодаря видеокамерам, сообщили в правительстве.В этом году на Сахалине впервые развернут Центр общественного наблюдения на базе исторического парка "Россия – моя история". Общественники, представители политических партий, журналисты и просто неравнодушные граждане получили возможность в режиме онлайн следить за ходом голосования и подсчетом голосов. В регионе сформированы реестры наблюдателей – выборный процесс контролируют 1140 человек.По данным на 12.00 (04.00 мск) явка в Сахалинской области составила 28%. На предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году на это же время явка составляла 16%. Голосование длится третий день.
https://ria.ru/20210918/vybory-1750723085.html
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политика, сахалинская область, госдума рф, валерий лимаренко
Губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах
Губернатор Сахалинской области Лимаренко проголосовал на выборах
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
в воскресенье проголосовал на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор реализовал свое избирательное право 19 сентября на избирательном участке №323, в политехническом колледже Сахалинского госуниверситета в областном центре", - говорится в сообщении.
По словам главы региона, власти создали все условия, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне, в рамках закона, с соблюдением всех мер безопасности, открыто и прозрачно.
"Желаю кандидатам честной конкурентной борьбы. Выборы дают каждому возможность решить, каким станет будущее нашей великой России. На протяжении трех дней сахалинцы и курильчане отдают свои голоса за политические партии и кандидатов, кто, по их мнению, достоин представлять интересы островного региона в нижней палате российского парламента", – приводит пресс-служба слова Лимаренко.
По данным пресс-службы, на Сахалине и Курилах открыто 302 постоянно действующих избирательных участка. Кроме того, 10 участков открыты в местах временного пребывания избирателей, на трех голосование уже завершилось. Еще 137 участков развернулись на судах, которые в дни выборов находятся в плавании.
"У нас все проходит спокойно, нарушений и жалоб нет. Работают пять наблюдателей. Вместе открываем участок в 8 утра и вместе же закрываем в 8 вечера. Бюллетени за все три дня накапливаются в КОИБах – комплексах обработки избирательных бюллетеней. Мы их предварительно не считаем и даже руками не трогаем. Идет автоматический подсчет", – цитирует председателя участковой избирательной комиссии №323 Евгению Игнатову пресс-служба.
Избиратели и члены комиссии на каждом участке обеспечены средствами индивидуальной защиты – перчатками и масками, предусмотрены санитайзеры. Прозрачность и легитимность выборного процесса обеспечивается благодаря видеокамерам, сообщили в правительстве.
В этом году на Сахалине впервые развернут Центр общественного наблюдения на базе исторического парка "Россия – моя история". Общественники, представители политических партий, журналисты и просто неравнодушные граждане получили возможность в режиме онлайн следить за ходом голосования и подсчетом голосов. В регионе сформированы реестры наблюдателей – выборный процесс контролируют 1140 человек.
По данным на 12.00 (04.00 мск) явка в Сахалинской области
составила 28%. На предыдущих выборах в Госдуму
в 2016 году на это же время явка составляла 16%. Голосование длится третий день.