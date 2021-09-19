Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750741359.html
Губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах
Губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье проголосовал на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T07:44
2021-09-19T07:44
выборы в государственную думу
политика
сахалинская область
госдума рф
валерий лимаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750568109_0:289:3072:2016_1920x0_80_0_0_c51fe24fffc4936dda4954ade9d56417.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье проголосовал на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба регионального правительства.По словам главы региона, власти создали все условия, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне, в рамках закона, с соблюдением всех мер безопасности, открыто и прозрачно.По данным пресс-службы, на Сахалине и Курилах открыто 302 постоянно действующих избирательных участка. Кроме того, 10 участков открыты в местах временного пребывания избирателей, на трех голосование уже завершилось. Еще 137 участков развернулись на судах, которые в дни выборов находятся в плавании.Избиратели и члены комиссии на каждом участке обеспечены средствами индивидуальной защиты – перчатками и масками, предусмотрены санитайзеры. Прозрачность и легитимность выборного процесса обеспечивается благодаря видеокамерам, сообщили в правительстве.В этом году на Сахалине впервые развернут Центр общественного наблюдения на базе исторического парка "Россия – моя история". Общественники, представители политических партий, журналисты и просто неравнодушные граждане получили возможность в режиме онлайн следить за ходом голосования и подсчетом голосов. В регионе сформированы реестры наблюдателей – выборный процесс контролируют 1140 человек.По данным на 12.00 (04.00 мск) явка в Сахалинской области составила 28%. На предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году на это же время явка составляла 16%. Голосование длится третий день.
https://ria.ru/20210918/vybory-1750723085.html
https://ria.ru/20210919/yavka-1750739156.html
https://ria.ru/20210919/yavka-1750740054.html
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750568109_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_225b80252888c967ad0faa48f6bd4c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, сахалинская область, госдума рф, валерий лимаренко
07:44 19.09.2021
 
Губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах

Губернатор Сахалинской области Лимаренко проголосовал на выборах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнформационный центр ЦИК РФ
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье проголосовал на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Губернатор реализовал свое избирательное право 19 сентября на избирательном участке №323, в политехническом колледже Сахалинского госуниверситета в областном центре", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, власти создали все условия, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне, в рамках закона, с соблюдением всех мер безопасности, открыто и прозрачно.

"Желаю кандидатам честной конкурентной борьбы. Выборы дают каждому возможность решить, каким станет будущее нашей великой России. На протяжении трех дней сахалинцы и курильчане отдают свои голоса за политические партии и кандидатов, кто, по их мнению, достоин представлять интересы островного региона в нижней палате российского парламента", – приводит пресс-служба слова Лимаренко.

По данным пресс-службы, на Сахалине и Курилах открыто 302 постоянно действующих избирательных участка. Кроме того, 10 участков открыты в местах временного пребывания избирателей, на трех голосование уже завершилось. Еще 137 участков развернулись на судах, которые в дни выборов находятся в плавании.
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 22:39Выборы в Государственную думу
В России выборы больше всего обсуждают в Москве

"У нас все проходит спокойно, нарушений и жалоб нет. Работают пять наблюдателей. Вместе открываем участок в 8 утра и вместе же закрываем в 8 вечера. Бюллетени за все три дня накапливаются в КОИБах – комплексах обработки избирательных бюллетеней. Мы их предварительно не считаем и даже руками не трогаем. Идет автоматический подсчет", – цитирует председателя участковой избирательной комиссии №323 Евгению Игнатову пресс-служба.

Избиратели и члены комиссии на каждом участке обеспечены средствами индивидуальной защиты – перчатками и масками, предусмотрены санитайзеры. Прозрачность и легитимность выборного процесса обеспечивается благодаря видеокамерам, сообщили в правительстве.
Пожилая женщина во время голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
06:00Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в Иркутской области составила более 19 процентов
В этом году на Сахалине впервые развернут Центр общественного наблюдения на базе исторического парка "Россия – моя история". Общественники, представители политических партий, журналисты и просто неравнодушные граждане получили возможность в режиме онлайн следить за ходом голосования и подсчетом голосов. В регионе сформированы реестры наблюдателей – выборный процесс контролируют 1140 человек.
По данным на 12.00 (04.00 мск) явка в Сахалинской области составила 28%. На предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году на это же время явка составляла 16%. Голосование длится третий день.
Баннер в информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
06:55Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 28 процентов
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСахалинская областьГосдума РФВалерий Лимаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму
13:58В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
13:57Матвиенко заявила о большом числе фейковых вбросов на выборах
13:57На Алтае признали недействительными более 90 бюллетеней
13:54На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
Лента новостейМолния