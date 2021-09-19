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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750738899.html
Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии - РИА Новости, 19.09.2021
Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
Голосование по выборам депутатов Госдумы на участках в Японии организовано так, чтобы оно проходило справедливо, сказал журналистам посол России в Японии Михаил РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T05:40
2021-09-19T12:02
выборы в государственную думу
политика
токио
япония
госдума рф
михаил галузин
россия
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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Голосование по выборам депутатов Госдумы на участках в Японии организовано так, чтобы оно проходило справедливо, сказал журналистам посол России в Японии Михаил Галузин.В Японии, по его словам, открыты четыре избирательных участка. Выборы проходят в соответствии с законодательством обеих стран, а также с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического характера, связанного с профилактикой новой коронавирусной инфекции.Голосование проходит при строгом соблюдении мер санитарно-эпидемиологического контроля. При входе на территорию дипмиссии, а затем при входе в здание, где расположен избирательный участок, измеряется температура. Каждому избирателю выдается набор из запечатанной в пластик маски и пары перчаток. Их надо надеть при входе на участок, а затем выбросить на выходе. Для голосования каждому выдают индивидуальную ручку.Россияне могут проголосовать не только в Токио, но и в генеральных консульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате. Досрочное выездное голосование в этом году проводилось только в Тояме. Это связано с ограничениями из-за режима чрезвычайной ситуации, действующего в 19 из 47 префектур Японии.Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Проголосовать может каждый россиянин при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта. На консульском учете в Японии стоят порядка четырех тысяч человек.Всего в мире при российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы избирательные комиссии.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210919/yavka-1750738723.html
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политика, токио, япония, госдума рф, михаил галузин, россия
05:40 19.09.2021 (обновлено: 12:02 19.09.2021)
 
Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии

Посол России в Японии Галузин: мы делаем все, чтобы выборы проходили честно и безопасно

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Голосование по выборам депутатов Госдумы на участках в Японии организовано так, чтобы оно проходило справедливо, сказал журналистам посол России в Японии Михаил Галузин.
В Японии, по его словам, открыты четыре избирательных участка. Выборы проходят в соответствии с законодательством обеих стран, а также с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического характера, связанного с профилактикой новой коронавирусной инфекции.

"Мы делаем все для того, чтобы выборы прошли честно, транспарентно и безопасно. На нашем избирательном участке работают наблюдатели от Общественной палаты Российской Федерации, от политических партий, участвующих в выборах, и от кандидатов по одномандатным округам", - сообщил Галузин.

Голосование проходит при строгом соблюдении мер санитарно-эпидемиологического контроля. При входе на территорию дипмиссии, а затем при входе в здание, где расположен избирательный участок, измеряется температура. Каждому избирателю выдается набор из запечатанной в пластик маски и пары перчаток. Их надо надеть при входе на участок, а затем выбросить на выходе. Для голосования каждому выдают индивидуальную ручку.
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Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Проголосовать может каждый россиянин при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта. На консульском учете в Японии стоят порядка четырех тысяч человек.
Всего в мире при российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы избирательные комиссии.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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