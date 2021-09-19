05:40 19.09.2021 (обновлено: 12:02 19.09.2021)
Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
Посол России в Японии Галузин: мы делаем все, чтобы выборы проходили честно и безопасно
© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Голосование по выборам депутатов Госдумы на участках в Японии организовано так, чтобы оно проходило справедливо, сказал журналистам посол России в Японии Михаил Галузин.
В Японии, по его словам, открыты четыре избирательных участка. Выборы проходят в соответствии с законодательством обеих стран, а также с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического характера, связанного с профилактикой новой коронавирусной инфекции.
"Мы делаем все для того, чтобы выборы прошли честно, транспарентно и безопасно. На нашем избирательном участке работают наблюдатели от Общественной палаты Российской Федерации, от политических партий, участвующих в выборах, и от кандидатов по одномандатным округам", - сообщил Галузин.
Голосование проходит при строгом соблюдении мер санитарно-эпидемиологического контроля. При входе на территорию дипмиссии, а затем при входе в здание, где расположен избирательный участок, измеряется температура. Каждому избирателю выдается набор из запечатанной в пластик маски и пары перчаток. Их надо надеть при входе на участок, а затем выбросить на выходе. Для голосования каждому выдают индивидуальную ручку.
Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Проголосовать может каждый россиянин при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта. На консульском учете в Японии стоят порядка четырех тысяч человек.
Всего в мире при российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы избирательные комиссии.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.