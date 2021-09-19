https://ria.ru/20210919/vybory-1750738899.html

Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии

Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии - РИА Новости, 19.09.2021

Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии

Голосование по выборам депутатов Госдумы на участках в Японии организовано так, чтобы оно проходило справедливо, сказал журналистам посол России в Японии Михаил РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T05:40

2021-09-19T05:40

2021-09-19T12:02

выборы в государственную думу

политика

токио

япония

госдума рф

михаил галузин

россия

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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Голосование по выборам депутатов Госдумы на участках в Японии организовано так, чтобы оно проходило справедливо, сказал журналистам посол России в Японии Михаил Галузин.В Японии, по его словам, открыты четыре избирательных участка. Выборы проходят в соответствии с законодательством обеих стран, а также с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического характера, связанного с профилактикой новой коронавирусной инфекции.Голосование проходит при строгом соблюдении мер санитарно-эпидемиологического контроля. При входе на территорию дипмиссии, а затем при входе в здание, где расположен избирательный участок, измеряется температура. Каждому избирателю выдается набор из запечатанной в пластик маски и пары перчаток. Их надо надеть при входе на участок, а затем выбросить на выходе. Для голосования каждому выдают индивидуальную ручку.Россияне могут проголосовать не только в Токио, но и в генеральных консульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате. Досрочное выездное голосование в этом году проводилось только в Тояме. Это связано с ограничениями из-за режима чрезвычайной ситуации, действующего в 19 из 47 префектур Японии.Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Проголосовать может каждый россиянин при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта. На консульском учете в Японии стоят порядка четырех тысяч человек.Всего в мире при российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы избирательные комиссии.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/yavka-1750738723.html

https://ria.ru/20210918/yavka-1750722819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, токио, япония, госдума рф, михаил галузин, россия