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В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования

В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования - РИА Новости, 19.09.2021

В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования

Избирательные участки в восьми из десяти регионов Сибирского федерального округа открылись в 8.00 (4.00 мск) в финальный день выборов; из-за разницы в часовых... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T04:06

2021-09-19T04:06

2021-09-19T04:31

выборы в государственную думу

политика

справки

новосибирская область

усть-абаканский район

александр бурков

госдума рф

сергей жвачкин

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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки в восьми из десяти регионов Сибирского федерального округа открылись в 8.00 (4.00 мск) в финальный день выборов; из-за разницы в часовых поясах в Иркутская область голосование началось в 3.00 мск, в Омской области оно стартует в 5.00 мск.Восемь из десяти руководителей сибирских регионов, в том числе и врио главы Тувы Владислав Ховалыг проголосовали в первые два дня - губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Красноярского края Александр Усс, глава Хакасии Валентин Коновалов, глава республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Омской области Сергей Жвачкин, глава Кузбасса Сергей Цивилев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и губернатор Омской области Александр Бурков сделают свой выбор в воскресенье.Тува кроме депутатов Госдумы выбирает главу республики. Всего на этот пост претендуют пять кандидатов: исполняющий обязанности главы правительства Тувы Владислав Ховалыг от "Единой России", специалист центра организации дорожного движения Андрей Сат от Партии роста, представительница КПРФ Чойгана Седен-оол, представитель "Зеленых" Айланмаа Кан-оол и Владимир Чесноков от "Коммунистов России".Также в Туве проходят дополнительные выборы депутатов городских округов, муниципальных районов и сельских поселений. По данным избиркома на 1 июля 2021 года, численность избирателей составила чуть больше 199 тысяч. Явка уже во второй день превысила 50 процентов.Жители Красноярского и Алтайского краев, Омской и Томской областей помимо депутатов Госдумы избирают депутатов региональных парламентов. В Иркутской области, Кузбассе и республике Алтай проходят довыборы в местные Заксобрания. В Приангарье дополнительные выборы в Законодательное собрание проводятся по трем округам. Также в области проходят еще 90 муниципальных кампаний. В Кузбассе жителям региона предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания по Мысковскому округу, а в 17 городах и районах области проводятся и выборы депутатов местных советов. В республике Алтай выберут депутата Госсобрания региона по одномандатному округу 25, также идут муниципальные выборы.В Хакасии кроме выборов в Госдуму проводятся еще 27 местных выборов. Наиболее крупные это выборы главы Усть-Абаканского района и Совета депутатов в Абазе.В Новосибирской области в выборах депутатов Госдумы, а также в муниципальных выборах смогут принять участие 2,153 миллиона избирателей. В этом году в Новосибирской области работает Общественный центр видеонаблюдения, организованный Общественной палатой Новосибирской области. В Омской области кроме депутатов Государственной думы и областного парламента в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений.

https://ria.ru/20210918/yavka-1750721474.html

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политика, справки, новосибирская область, усть-абаканский район, александр бурков, госдума рф, сергей жвачкин, валентин коновалов, россия